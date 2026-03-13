Feijóo reclama un Gobierno "libre" para Mañueco porque Vox quiere "bloquear" y "merece un castigo"

En el acto final de campaña en Castilla y León, el Partido Popular convocó a miles de simpatizantes para apoyar a Alfonso Fernández Mañueco, con la presencia, según fuentes del partido citadas por Europa Press, de más de 4.000 asistentes en la Feria de Valladolid, aunque solo había 1.300 sillas disponibles. En ese entorno, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que la región necesita una administración que no dependa de pactos que condicionen su estabilidad, haciendo hincapié en que únicamente un gobierno del PP puede asegurar esa independencia. De acuerdo con Europa Press, Feijóo demandó un Ejecutivo “libre” para Mañueco y apuntó a Vox como una fuerza que busca “bloquear” la gobernabilidad, por lo que llamó a que la ciudadanía exprese “un castigo” en las urnas.

El presidente del PP abogó por concentrar el voto del centroderecha en su partido, argumentando que el PP es el único que solicita el respaldo electoral con el objetivo de gobernar con mayoría suficiente y sin depender de alianzas que puedan desembocar en bloqueos institucionales. Tal como reportó Europa Press, Feijóo invitó no solo a sus seguidores tradicionales, sino también a votantes de Vox y PSOE que estén “enfadados” o “molestos”, señalando al PP como la única alternativa real de “cambio”. “Yo pido ganar contundentemente para que Castilla y León tenga un Gobierno sólido, un Gobierno estable, con un presidente que no dependa más que de la gente de Castilla y León”, afirmó Feijóo.

El líder popular insistió en su mensaje de advertencia frente a Vox, enfatizando su papel de “bloqueador” en gobiernos regionales, según consignó Europa Press. Dijo que “el que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente”, y acusó a los de Santiago Abascal de haber “pegado la espantada del gobierno cuando le iban mal las encuestas”. Igualmente, recordó que Mañueco mantuvo su posición incluso tras ser “traicionado”, subrayando la diferencia de comportamiento político entre ambos partidos.

En relación con la aritmética parlamentaria, Europa Press informó que en la dirección nacional del PP se asume que la formación será la fuerza más votada en los comicios del domingo, aunque reconocen la probabilidad de que se requieran acuerdos con Vox. En Génova consideran que la decisión de Feijóo de “explotar el error” de Santiago Abascal —refiriéndose al rechazo de Vox a la investidura de María Guardiola— ha perjudicado al partido de Abascal. La atención está puesta en si Vox alcanzará el umbral del 20% de los votos, después de obtener el 17,6% en las autonómicas anteriores y cifras similares en regiones como Extremadura y Aragón. Por parte del PSOE, fuentes del PP citadas por Europa Press creen que el partido socialista podría alcanzar su “suelo histórico” en Castilla y León, recordando que en 2015 logró 25 procuradores y el 25,95% de los votos.

En ese contexto, Feijóo reservó críticas para el Partido Socialista señalando que el PSOE finalizó su campaña en Valladolid acompañados del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes aludió asociando su trayectoria a “negocios, rescates y lobbies de Maduro”. El dirigente popular ironizó sobre la presencia de destacados referentes socialistas en el cierre de campaña y diferencia su propuesta de la de sus oponentes al afirmar que la honestidad caracteriza al equipo del PP en contraste con el PSOE.

Durante la jornada, Feijóo recordó que la campaña del PP recorrió 4.200 kilómetros a lo largo de las nueve provincias de Castilla y León, marcando el respaldo al candidato Mañueco. Según Europa Press, destacó la importancia de movilizar el voto hasta el último momento y animó a transformar la “ilusión” recogida durante la campaña en apoyo en las urnas. Igualmente, sostuvo que “votar al PP tiene un doble efecto político”, ya que según su argumento, no solo garantiza un gobierno fuerte en Castilla y León sino que supone una llamada de atención para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En materia de propuestas económicas, Feijóo reiteró los compromisos del PP en caso de gobernar, según detalló Europa Press: reducción del IRPF, supresión del impuesto de generación eléctrica, descenso del IVA de la electricidad al 10%, rebaja temporal del IVA de carburantes y ayudas para empresas electrointensivas. Aseguró que la próxima semana estas medidas serían aprobadas en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría, y denunció lo que describió como “doble moral” del Ejecutivo central ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán. Argumentó que el Gobierno actual, mientras exhibe el lema “No a la guerra”, aprovecha la inflación generada por el conflicto para incrementar la recaudación sin implantar ayudas para familias y empresas.

La intervención de Feijóo estuvo acompañada por otros dirigentes del partido, entre ellos María Pardo, Conrado Íscar y Jesús Julio Carnero, quienes reiteraron el mensaje de confianza en lograr una victoria electoral clara. Fuentes populares recalcaron, en palabras recogidas por Europa Press, que el voto al PP representa la única opción capaz de “convertir el enfado en gobierno” y evitar el “bloqueo” institucional. Al concluir el evento, Feijóo invitó a quienes sienten descontento con las demás formaciones a canalizar su voto por el PP para favorecer el cambio político en la comunidad autónoma.