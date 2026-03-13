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Feijóo cierra campaña pidiendo un Gobierno "libre" para Mañueco porque Vox quiere "bloquear" y "merece un castigo"

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña en Castilla y León pidiendo un Gobierno "libre" para Alfonso Fernández Mañueco porque el partido de Santiago Abascal busca "bloquear" y "merece un castigo de la gente" en las urnas. Además, ha apelado a los electores de PSOE y de Vox si están "enfadados" o "molestos" porque solo con el Partido Popular hay "cambio".

"Yo pido ganar contundentemente para que Castilla y León tenga un Gobierno sólido, un Gobierno estable, con un presidente que no dependa más que de la gente de Castilla y León. Es así como se ganan las batallas en Castilla y en León. Y vamos a por ello", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en el mitin de cierre de la campaña en la Feria de Valladolid junto al candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un acto en el que había 1.300 sillas aunque fuentes del PP han señalado que había "más de 4.000" personas. Entre los asistentes figuraba el expresidente de la Junta de CyL Juan José Lucas.

EL QUE SE PRESENTA PARA "ESTAFAR, MERECE UN CASTIGO DE LA GENTE"

Como ha venido ocurriendo en los últimos días de campaña, Feijóo ha cargado duramente contra el partido de Santiago Abascal, al que ha acusado de "bloquear" gobiernos en CCAA. "El que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente", ha enfatizado

El presidente de los 'populares' ha apelado a aglutinar el voto de centroderecha en el PP para que Mañueco tenga un Gobierno "libre" y "nadie pueda bloquear esta tierra". "¡Sed libres, tened un Gobierno libre y un Gobierno que dependa de la gente!", ha exclamado, ante un auditorio entregado.

Feijóo ha criticado que el PSOE cierre campaña en Valladolid acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "el de los negocios, el de los rescates y el de los lobbies de Maduro" y al que "han escondido durante toda la campaña". "Menudo plantel. Si hay alguna duda de por qué votar al Partido Popular, que vayan al mitin del Partido Socialista", ha enfatizado.

En este broche final de campaña --en el que también han intervenido la cabeza de lista por la provincia, María Pardo; el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar; y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero--, Feijóo ha mostrado convencido de que al PP le va a ir "bien" en las elecciones del domingo pero ha emplazado a los suyos a pedir a la gente su apoyo "hasta el último minuto" del domingo.

LOS 'POPULARES' ASUMEN QUE TENDRÁN QUE PACTAR CON VOX

Los 'populares' dan por sentado que serán primera fuerza el próximo domingo pero asumen que tendrán que llegar a acuerdos con Vox. En 'Génova' creen que la decisión de Feijóo de "explotar el error" de Santiago Abascal de votar 'no' a la investidura de María Guardiola "ha lastrado" a ese partido, que arrancó con más fuerza la campaña, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

Ahora, la gran incógnita es si Vox logrará superar la barrera del 20% (en los comicios de 2022 logró el 17,6%, un porcentaje que también ha logrado en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón).

Fuentes del PP apuntan a que el PSOE puede tocar su "suelo histórico" en Castilla y León --en 2015 logró 25 procuradores, 25,95% de los votos-- y creen que el 'No a la guerra' no ha tenido el efecto esperado para movilizar a la izquierda. "Después de 40 años gobernando el PP, hay desgaste para el PSOE", han apostillado las mismas fuentes.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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