Zaragoza reivindica el arte mudéjar, patrimonio mundial, como motor de turismo cultural

Zaragoza, 12 mar (EFE).- Representantes institucionales y expertos han reivindicado este jueves el papel del patrimonio histórico como motor del turismo cultural.

Ha sido durante el foro internacional “Patrimonio Mundial y Turismo: una unión imbatible”, organizado en Zaragoza con motivo del 25 aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reivindicado el patrimonio como uno de los pilares de la identidad urbana y ha afirmado que la ciudad conserva más de dos mil años de historia que siguen presentes en su paisaje y en sus monumentos.

Ha señalado que el arte mudéjar transmite “un mensaje de mestizaje, creatividad y diálogo entre culturas”, especialmente relevante en el contexto actual.

El director general de Turespaña, Miguel Sanz, ha resaltado la estrecha relación entre patrimonio y turismo y ha recordado que el origen mismo de esta actividad está ligado al interés por conocer grandes monumentos históricos.

Ha destacado que España cuenta con cerca de medio centenar de bienes declarados Patrimonio Mundial y ha defendido que este legado debe integrarse plenamente en la industria turística para mejorar su conservación y generar desarrollo.

A su juicio, España es una potencia turística mundial, pero aún tiene el reto de consolidarse como el principal destino cultural y patrimonial.

Además, ha anunciado que Zaragoza acogerá este año la Convención de Turespaña, que reunirá a varios centenares de profesionales del sector turístico y permitirá dar a conocer el patrimonio histórico de la ciudad y de Aragón.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado que la ciudad posee una historia bimilenaria que se refleja en su patrimonio, fruto de la convivencia entre culturas, y ha señalado que hoy se identifica especialmente con el arte mudéjar, un legado que ha definido como “una maravilla a nivel artístico, histórico y monumental” que también refleja el carácter de la ciudad y del territorio.

El arzobispo de Zaragoza, Manuel Escribano, ha subrayado que la declaración del mudéjar como Patrimonio Mundial permitió reconocer internacionalmente un legado que refleja un “espíritu de convivencia único en la historia”.

En su intervención ha recordado que esta arquitectura surgió del encuentro entre musulmanes y cristianos y que su valor trasciende lo artístico.

El vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha vinculado el significado histórico del mudéjar con algunos de los principales monumentos aragoneses, como el Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autonómico y, como ha subrayado, uno de los mejor conservados de la época de taifas y uno de los situados más al norte de Europa.

En este contexto, ha defendido el papel del turismo como motor de desarrollo que permita difundir y proteger el patrimonio, al tiempo que ha invitado a conocer la Aljafería como una de las grandes joyas históricas de Aragón. EFE