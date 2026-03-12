Espana agencias

Una pintada con las letras VOX daña un arco declarado BIC en el centro de Burgos

Burgos, 12 mar (EFE).- Una pintada con las letras VOX en color verde ha aparecido este jueves en el Arco de Santa María, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y situado a pocos metros de la catedral de Burgos, según ha informado la portavoz municipal, Andrea Ballesteros.

La Policía Local ha localizado el grafiti a las seis de la mañana, cuando la pintura, situada en la fachada que da al río Arlanzón, todavía estaba fresca; antes de las 10:00 horas ya había sido borrado por los equipos de limpieza municipal, según ha constatado la alcaldesa, Cristina Ayala, a través de varios mensajes y fotos en su cuenta en la red social X.

Ballesteros ha advertido de la grave responsabilidad del autor o autores de la pintada al haber actuado sobre un edificio protegido por la declaración de BIC y ha pedido la colaboración ciudadana para intentar identificarlos, lo mismo que ha hecho la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, en un mensaje en X.

"Descerebrados atacando el patrimonio de todos. Hemos dado instrucciones para que se limpie de forma inmediata. Si alguien puede dar información, por favor, que denuncie", ha escrito la alcaldesa.

Desde Vox Burgos, han trasladado en un comunicado su desvinculación total con lo sucedido, que han condenado, y han sostenido que no aceptan que "se use su imagen o se les vincule con la acción de un descerebrado cuyo único fin es causar daño".

Además, han reclamado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las autoridades competentes que investiguen estos hechos con la mayor celeridad posible para identificar a los autores de este ataque. "Es fundamental que los responsables asuman las consecuencias legales y económicas derivadas de este daño al patrimonio histórico", han añadido. EFE

