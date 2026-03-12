Trío de Eclipses: información web rigurosa sobre los fenómenos astronómicos por venir

Madrid, 12 mar (EFE).- El Ministerio de Ciencia ha lanzado hoy www.trioeclipses.es, una web oficial para ofrecer "información rigurosa" a la ciudadanía y garantizar su seguridad durante los tres eclipses que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028.

España será escenario de tres eclipses solares consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Dos de ellos serán totales y uno anular, siendo el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia.

La web, realizada en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ofrece información útil para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona.

Desde la página principal, el usuario puede acceder a las secciones dedicadas a cada eclipse, donde se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse.

El menú principal incorpora apartados con contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse y cuál es su relevancia.

También incluye recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos.

Asimismo, la web cuenta con una sección de Divulgación que reúne actividades y recursos educativos, cuyo contenido ha sido elaborado y desarrollado por la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).

También destaca el apartado de Puntos de Observación con un mapa interactivo donde consultar ubicaciones oficiales desde donde poder disfrutar del fenómeno, proporcionadas por las comunidades autónomas.

Por último, se puede consultar el Centro de Trayectorias, en el que se muestran mapas técnicos con las zonas de totalidad y anularidad de cada eclipse, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional.

Coincidiendo con el lanzamiento de la web, hoy también se han activado los perfiles oficiales en redes sociales del Trío de Eclipses en X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn.

Estos canales permitirán ofrecer una difusión ágil, directa y accesible, así como informar con inmediatez sobre novedades, recursos, actividades, avisos de seguridad y actualizaciones territoriales, según informa el Ministerio de Ciencia. EFE