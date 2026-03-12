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'Torrente, presidente', la gran baza de una escueta cartelera de cine

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Madrid, 12 mar (EFE).- Santiago Segura vuelve a hacer temblar la cartelera con 'Torrente, presidente', una nueva entrega de la que casi nada se sabe, y que convive con el liderazgo femenino religioso de 'El testamento de Ann Lee', protagonizada por Amanda Seyfried, y mucho cine francés, capitaneado por la premiada 'La hija pequeña'.

Esta es la esperada sexta entrega de la saga cinematográfica protagonizada por el personaje José Luis Torrente, interpretada y dirigida por Santiago Segura, quien adelantó: "Es una película muy potente, hay comedias de risa, de sonrisa, pero que haya con cinco o seis carcajadas no hay tantas".

Es muy posible que las aventuras del policía más casposo del cine patrio vuelva a romper la taquilla, pero poco se sabe del filme, del que no ha habido promoción y cuyo anuncio oficial solo revela que es una sátira sobre los estereotipos sociales y políticos de España.

Amanda Seyfried protagoniza esta película que retrata la figura de la misionera inglesa Ann Lee, quien en el siglo XVIII dejó Manchester para trasladarse a Estados Unidos con un reducido grupo de religiosos. Fundó la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda Aparición de Cristo, conocidos como 'Shakers', un movimiento que llegó a contar con 6.000 seguidores.

La película, que incluye muchos elementos musicales y destaca el liderazgo femenino religioso, está dirigida por la noruega Mona Fastvold ('El mundo que viene'), que también escribió el guion junto a su pareja, el cineasta estadounidense Brady Corbet ('The Brutalist').

Esta es la adaptación de la novela de Fatima Daas sobre una joven de origen argelino, la pequeña de tres hermanas de una armoniosa familia. Cuando inicia su vida como mujer adulta se emancipa de sus tradiciones y se enfrenta al dilema de debatirse entre su fe y su homosexualidad.

 Hafsia Herzi ('Tu mèrites un amour' o 'Bonne Mère') dirige esta cinta, en la que debuta Nadia Melliti, actriz que encarna el papel principal por el que ganó en 2025 un histórico premio a mejor actriz en el Festival de Cannes. Para encontrarla, la directora buscó por toda Francia y especialmente en Marsella.

'Águilas de El Cairo' cierra la trilogía del director Tarik Saleh

Tarik Saleh, director sueco de origen egipcio que ganó la Espiga de Oro de la Seminci en 2017 y el premio a mejor guion en Cannes en 2022, termina con esta película su trilogía de El Cairo, "El Cairo confidencial" (2017) y "Conspiración en Cairo" (2022).

En 'Águilas de El Cairo' cuanta la historia de un prestigioso actor egipcio presionado por las autoridades para interpretar al presidente Abdelfatah al Sisi. El director muestra un retrato crítico del poder del Ejército en Egipto.

El director francés Stéphane Demoustier cuenta en 'El arquitecto' ('L'inconnu de la Grande Arche') la historia de la construcción del emblemático cubo gigante del barrio financiero de La Défense, a las afueras de París, que encargó el Gobierno francés en los años ochenta.

Claes Bang interpreta al protagonista de esta coproducción franco-danesa, un profesor de arquitectura de Copenhague totalmente desconocido que gana el concurso para la construcción del Arco de la Defensa de París.

Esta comedia francesa dirigida por Jean-Pierre Améris relata un encuentro explosivo en un tren entre una mujer de energía desbordante con su cantante favorito, septuagenario en horas muy bajas con pensamientos suicidas.

Jean-Pierre Améris vuelve a los personajes que afrontan situaciones límites o de superación personal, en esta ocasión con un reparto liderado por Valerie Lemercier y Gérar Darmon, que interpretan a la singular pareja protagonista de 'No te queda otra'.

Pablo Moreno dirige otra película que reivindica el liderazgo femenino dentro de la Iglesia. Es la historia real de Mariana Allsopp (1854-1933), una aristócrata mexicana que en el Madrid de 1885 fundó, junto al sacerdote español Francisco de Asís Méndez Casariego (1850-1924), la Congregación de las Hermanas Trinitarias, un refugio para mujeres víctimas de la explotación sexual, a las que daban formación y una forma de vida.

El refugio estaba en la calle del Obelisco de Madrid, y de ahí el nombre del filme, 'Las locas del obelisco'. EFE

(Foto)(Vídeo)

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EFE

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