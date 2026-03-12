Espana agencias

Take Kubo viajará con Japón en el parón de selecciones y estará disponible a la vuelta

Guardar

San Sebastián, 12 mar (EFE).- El extremo japonés de la Real Sociedad, Take Kubo, viajará con la selección nipona a Londres y estará disponible para jugar con la camiseta txuri urdin tras el parón de selecciones del mes de marzo.

Kubo sufrió hace casi dos meses, el pasado 18 de enero, una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el encuentro disputado ante el Barcelona.

Desde entonces, se ha perdido diez partidos, en los que el conjunto txuri urdin ha cosechado seis victorias y dos empates.

Sin lugar a dudas, Take Kubo es una pieza indispensable en los esquemas de la Real, y con el estadounidense Pellegrino Matarazzo ha sido titular en los cuatro partidos que ha estado disponible repartiendo dos asistencias.

El técnico realista también confirmó que el extremo nipón retornará tras el parón de selecciones de marzo, por lo que su vuelta está cada vez más próxima.

Eso habla a las claras de que Kubo estará disponible y totalmente recuperado para el último y exigente tramo de la temporada con nueve jornada ligueras además de la gran final de la Copa del Rey, una noticia excelente para la disciplina realista. EFE

asr/cgc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trío de Eclipses: información web rigurosa sobre los fenómenos astronómicos por venir

Infobae

El TJUE avisa de que las autoridades deben registrar el cambio de sexo realizado y reconocido en otro país de la UE

El TJUE avisa de que

Infografías del jueves 12 de marzo

Infobae

Tribunal andaluz rebaja de 19 a 12 años y 9 meses la pena por violar una menor en Almería

Infobae

Morrissey suspende su concierto de hoy en València porque "el ruido" le impidió dormir

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

La Xunta de Galicia tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un exjefe del Servicio de Psiquiatría por el daño moral que sufrió en su cese

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions