Take Kubo viajará con Japón en el parón de selecciones y estará disponible a la vuelta

San Sebastián, 12 mar (EFE).- El extremo japonés de la Real Sociedad, Take Kubo, viajará con la selección nipona a Londres y estará disponible para jugar con la camiseta txuri urdin tras el parón de selecciones del mes de marzo.

Kubo sufrió hace casi dos meses, el pasado 18 de enero, una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el encuentro disputado ante el Barcelona.

Desde entonces, se ha perdido diez partidos, en los que el conjunto txuri urdin ha cosechado seis victorias y dos empates.

Sin lugar a dudas, Take Kubo es una pieza indispensable en los esquemas de la Real, y con el estadounidense Pellegrino Matarazzo ha sido titular en los cuatro partidos que ha estado disponible repartiendo dos asistencias.

El técnico realista también confirmó que el extremo nipón retornará tras el parón de selecciones de marzo, por lo que su vuelta está cada vez más próxima.

Eso habla a las claras de que Kubo estará disponible y totalmente recuperado para el último y exigente tramo de la temporada con nueve jornada ligueras además de la gran final de la Copa del Rey, una noticia excelente para la disciplina realista. EFE

