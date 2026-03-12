Sorribes, novedad en la lista contra Eslovenia para la Billie Jean Kean con Badosa ausente

Madrid, 12 mar (EFE).- La jugadora castellonense Sara Sorribes es la principal novedad en la convocatoria de la seleccionadora española de tenis, Carla Suárez, para la eliminatoria en Eslovenia de la Copa Billie Jean King, los días 10 y 11 de abril, que lidera Cristina Busca y en la que no entra Paula Badosa, que sigue con problemas físicos que le han mermado su nivel deportivo.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) dio a conocer este jueves la lista para el cruce con Eslovenia en el país balcánico, que completan Leyre Romero, Guiomar Maristany y la debutante Kaitlin Quevedo, informa la entidad federativa en un comunicado.

Sorribes, de 29 años y 449 en el ránking mundial, regresó a la competición a finales del pasado mes de noviembre después de su parón de siete meses debido a una depresión.

La tenista castellonense no era convocada por España desde la ronda clasificatoria de la Billie Jean King en abril del pasado año en Ostrava (República Checa) ante Brasil y la anfitriona.

"Volver a contar con Sara es muy importante, después de esa recuperación que ha tenido. Lo que más feliz me hace es que haya vuelto a coger esa ilusión por el tenis, por volver a competir. Dentro del equipo es muy importante, el año pasado la echamos mucho de menos en la eliminatoria contra Ucrania. Ahora la tenemos de vuelta y va a ser clave para el dobles porque ya hemos visto que rinde muy bien formando pareja con Cristina”, subrayó la seleccionadora, según el comunicado.

La líder del equipo será Bucsa, la mejor española en la clasificación de la WTA, en el 31, después de que lograra su primer torneo individual, además del de dobles, en Mérida (México) el pasado día 2.

De la cántabra, Suárez destacó su versatilidad, al poder jugar en las dos modalidades: "Me da mucha tranquilidad, va a ser clave para nosotras y seguro que va a ayudar también a las jugadoras jóvenes. Está en su mejor momento y ojalá que llegue con más confianza, aún si cabe, de la que tiene ahora. La esperamos siempre con los brazos abiertos”.

Badosa, que jugó la fase final el pasado mes de septiembre en la que España cayó eliminada en cuartos de final ante Ucrania, es la principal ausencia en el equipo después del bajón deportivo de los últimos meses motivados por los problemas físicos que arrastra.

Entre las novedades, está el estreno de la grancanaria Quevedo, de 20 años y nacida en Estados Unidos, quien compite con España desde principios de este año.

“Es una jugadora que viene con mucha proyección. Ya está dentro de las 150 primeras, jugando torneos importantes dentro del circuito, y nos va a dar esa frescura de las jugadoras jóvenes. Tenía muchas ganas de ir convocada", valoró Suárez.

Completan la convocatoria Romero, 144 del mundo, quien repite tras su presencia en las finales de 2025, y Maristany, quien participó en la ronda en Ostrava.

"Tenemos esa combinación de jugadoras con experiencia y otras jóvenes con mucha proyección. Intentaremos dar el cien por cien como siempre hacemos. Las chicas están con muchas ganas e ilusión, deseando que llegue esa semana”, remarcó la capitana.

La eliminatoria contra Eslovenia, que da plaza para las finales de Shenzhen (China) en septiembre, se disputará en la ciudad balneario de Portoroz, en la costa del Adriático, sobre tierra batida.

España buscará su quinta presencia consecutiva en la ronda final de la competición por selecciones. EFE