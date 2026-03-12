Sanidad alerta del desgaste prematuro en las piezas de goma de algunas muletas y bastones

Madrid, 12 mar (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de un posible desgaste prematuro en las conteras (piezas de goma) de determinadas muletas de antebrazo y bastones de aluminio ligero fabricados por la empresa alemana Ossenberg GmbH, que podría provocar un desgaste durante su uso.

En una nota publicada este jueves, la agencia ha informado de que, a través de la autoridad competente de Alemania, ha tenido conocimiento de que el fabricante ha detectado un lote defectuoso de conteras asociado a anomalías en el material de estas piezas de goma que se colocan en el extremo inferior de muletas o bastones.

Este desgaste, más rápido de lo habitual, puede observarse tras dos o tres semanas de uso y manifestarse mediante un desgaste significativamente mayor en la superficie de uso, la aparición de grietas o degradación del material y la reducción del perfil de la contera.

Como consecuencia, advierte la Aemps, las personas usuarias podrían experimentar una disminución de la resistencia al deslizamiento, una reducción de la estabilidad del apoyo e incluso un riesgo potencial de caída.

En España, las muletas, bastones y conteras han sido distribuidos por KMINA Improving Mobility Development S.L., Ayudas Tecno Dinámicas, S.L. e Ibor médica, empresas que están avisando a farmacias y ortopedias del problema detectado y de las acciones a seguir.

Los productos afectados son las muletas de antebrazo KLASSIKER, KIDDY, JUNIOR y EASY, los bastones de aluminio ligero LM-Stock Kiddy y las conteras de goma con inserto de acero, comercializados entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las conteras afectadas pueden ser de color azul, gris o negro.

La agencia recomienda a las personas usuarias revisar regularmente las conteras de goma y si observan signos de desgaste prematuro tras dos o tres semanas de uso, dejar de usar la muleta o el bastón y llevarlo a la farmacia u ortopedia donde lo compraron para que reemplacen las piezas de goma.

A los distribuidores les aconseja informar a los puntos de venta sobre el problema detectado, les facilitan la nota de aviso, les piden que informen a sus clientes y que hagan el reemplazo de las conteras que les soliciten.

Por su parte, a las farmacias y ortopedias les insta a que comuniquen el problema y las medidas correctivas a los clientes que hayan adquirido alguno de estos productos y que reemplacen las piezas. EFE