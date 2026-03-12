Roi Sánchez: “El equipo está jugando cada vez mejor”

Alicante, 12 mar (EFE).- El entrenador del Horneo EÓN Alicante, Roi Sánchez, aseguró este jueves antes de visitar al Atlético Recoletas Valladolid que su equipo está “evolucionando bien y jugando cada vez mejor” durante la presente temporada, en la que cada vez tiene más cerca el objetivo de la permanencia.

El técnico gallego confió en poder mantener la progresión de resultados el próximo sábado en un escenario que, según indicó en una rueda de prensa, es una de las pistas “más legendarias” del balonmano español.

“Vamos a jugar ante un muy buen equipo que aunque no esté ahora bien por nombre, entrenador y afición es un referente del balonmano español”, señaló el gallego, que incidió en que el Horneo EÓN deberá hacer “muy bien las cosas” para puntuar.

Sánchez recordó que un club histórico como el Valladolid siempre tiene presión tras unos malos resultados, pero precisó que su equipo también la tiene. “Vamos con la intención de ganar el partido”, afirmó.

“En todos los partidos, salvo los del Barça, puede pasar de todo”, añadió el técnico, que elogió las diferentes alternativas ofensivas del conjunto pucelano.

“Valladolid es una pista de parciales y hay que controlarlos para que no te saquen del partido”, comentó Roi, que se mostró convencido de que el conjunto pucelano tiene “marcado en rojo” el partido ante el Horneo EÓN como ideal para salir de la crisis.

El gallego, que llegó al club en octubre, dijo que su experiencia en el equipo alicantino está saliendo “mejor imposible” y afirmó estar “contento” por cómo están saliendo las cosas.

“Me gusta el club y el proyecto. Me está tocando disfrutar de cómo van las cosas, pero también he visto la otra cara y sé que esto va por barrios y épocas. Sólo te puedes agarrar al trabajo y en eso tengo mis energías puestas”, concluyó. EFE

pvb/nhp/og