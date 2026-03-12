Espana agencias

Rahm arranca con fuerza en Singapur y se sitúa en el liderato tras la primera jornada

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El jugador español Jon Rahm se colocó líder este jueves, empatado con el estadounidense Bryson DeChambeau, el canadiense Richard Lee y el inglés Lee Westwood al término de la primera jornada del torneo de Singapur de LIV, cuarta cita de la temporada del circuito saudí de golf.

Rahm puso de relieve su gran estado de forma tras su victoria en Hong Kong el pasado domingo, en su primera victoria en un torneo después de año y medio, y se situó en posición de afrontar su siguiente reto, que sería sumar dos títulos consecutivos.

El golfista vasco hizo 67 golpes, cuatro bajo el par del Sentosa Golf Club del país asiático, con cinco 'birdies', dos de ellos en los dos últimos hoyos, y un 'bogey' en el 14, la misma tarjeta que Lee.

DeChambeau tuvo un comienzo titubeante, puesto que sumó un 'birdie' en el cuarto hoyo, pero en el siguiente, cometió un doble 'bogey'.

Sin embargo, el jugador californiano, el principal estandarte de LIV junto con Rahm, se rehizo en la segunda mitad de recorrido y firmó otros cinco 'birdies', tres de ellos seguidos al final de su ronda.

Westwood, de 52 años y exnúmero uno del mundo, se sumó a la cabeza después de hacer bajo par en cuatro hoyos.

Los otros españoles tuvieron un día aciago en el estreno del torneo.

Sergio García hizo un golpe sobre el par del campo, con tres 'bogeys' en los primeros ocho hoyos, algo compensados por dos 'birdies'.

Josele Ballester y David Puig, hicieron +2, mientras que Luis Masaveu, quien completa el cuarteto hispano de los Fireballs, concluyó con cinco golpes más que el par del Sentosa Golf Club.

Puig empezó entonado, con tres 'birdies' y un 'bogey' en los primeros siete hoyos, pero luego cayó en picado con otros cuatro golpes por encima del par y un doble 'bogey' en el 12.

El chileno Joaquín Niemann, ganador en Singapur el pasado año, quedó duodécimo con -2, al igual que el mexicano Carlos Ortiz, compañero en los Torque. EFE

EFE

