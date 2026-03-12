Peramato urge a trabajar por una Justicia accesible para todos

Madrid, 12 mar (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha hecho un llamamiento este jueves a los operadores jurídicos para trabajar por una Justicia accesible para las personas con discapacidad coginitiva, los migrantes y las personas mayores y avanzar así hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Lo ha dicho durante la presentación de la campaña "Inclínate por lo fácil, Porque si es fácil, es justo", impulsada por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), que tiene como objeto promover una justicia accesible para todas las personas, que evite situaciones de indefensión provocadas por la falta de comprensión de los procesos judiciales.

En este sentido, Peramato ha asegurado que este mandato no es solo una obligación legal, sino una convicción profunda, y ha destacado que trabajar para que el servicio de Justicia sea accesible significa avanzar hacia una sociedad mas justa e inclusiva.

"Debemos garantizar el acceso a la información y a las comunicaciones en igualdad de condiciones porque, si no es así, estamos generando una discriminación y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", ha subrayado la fiscal, que ha recordado que las víctimas con discapacidad intelectual, sobretodo aquellas con problemas de dependencia, denuncian muy poco.

Ha reconocido que se trata de un reto, ya que el lenguaje jurídico "sigue siendo una barrera", pero ha advertido de que no se puede permitir que la Justicia "quede escondida bajo un muro de tecnicismos que no son entendibles para la ciudadanía".

Según los datos de una encuesta realizada por el Ceacog, el 67,34 % de las personas consultadas consideraba que la justicia es difícil de entender a veces o siempre. Esas dificultades de comprensión se refieren a los procesos, los documentos o las decisiones judiciales.

Según han detallado la coordinadora del Ceacog Blanca Tejero, la realidad es muy clara: 7 de cada 10 personas no entiende la justicia. Eso incluye a personas con dificultades de comprensión, como personas con discapacidad intelectual, migrantes o mayores, pero también a otras que, en principio, no tienen ese tipo de dificultades cognitivas.

"Tenemos un sistema de justicia difícil de entender para la mayoría de la población y por eso queremos trabajar de la mano con los distintos operadores jurídicos para ir haciendo adaptaciones y mejoras", ha destacado.

Su experiencia en el ámbito de la Justicia la ha compartido Héctor Melero, fiscal en la Comunidad Valenciana, que ha podido adaptar su puesto de trabajo a su discapacidad visual, gracias al apoyo de un perro guía, que le ayuda a moverse por la Ciudad de la Justicia de Valencia, y a una funcionaria que le acompaña en desplazamientos complicados y a la hora de leer los procedimientos que llegan en papel.

Melero, que es el primer fiscal invidente de España -hasta ahora el único-, ha lamentado que muchos de los espacios que se encuentra no son accesibles y se ha referido, por ejemplo, a los carteles de las salas, ninguno de los cuales está en braille.

Por su parte, el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín, ha subrayado que la discapacidad no define, no agota a la persona y ha destacado la importancia de haber abolido "ese estado civil restrictivo" con implicaciones sociales que impedían participar a las personas con discapacidad en la ley. "Se nos estaba negando nuestra condición humana".

"Lo transformador de la ley de accesibilidad cognitiva no es solo abrir la puerta, sino garantizar que quienes entramos, entremos con plenitud. Significa que, para poder defender nuestros derechos, tenemos que comprenderlos", ha afirmado.

Y ha anunciado que en el mes de abril llevarán al Consejo de Ministros el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos, desde la justicia, la sanidad, las comunicaciones o el transporte. EFE