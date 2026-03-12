Espana agencias

Peramato urge a trabajar por una Justicia accesible para todos

Guardar

Madrid, 12 mar (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha hecho un llamamiento este jueves a los operadores jurídicos para trabajar por una Justicia accesible para las personas con discapacidad coginitiva, los migrantes y las personas mayores y avanzar así hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Lo ha dicho durante la presentación de la campaña "Inclínate por lo fácil, Porque si es fácil, es justo", impulsada por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), que tiene como objeto promover una justicia accesible para todas las personas, que evite situaciones de indefensión provocadas por la falta de comprensión de los procesos judiciales.

En este sentido, Peramato ha asegurado que este mandato no es solo una obligación legal, sino una convicción profunda, y ha destacado que trabajar para que el servicio de Justicia sea accesible significa avanzar hacia una sociedad mas justa e inclusiva.

"Debemos garantizar el acceso a la información y a las comunicaciones en igualdad de condiciones porque, si no es así, estamos generando una discriminación y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", ha subrayado la fiscal, que ha recordado que las víctimas con discapacidad intelectual, sobretodo aquellas con problemas de dependencia, denuncian muy poco.

Ha reconocido que se trata de un reto, ya que el lenguaje jurídico "sigue siendo una barrera", pero ha advertido de que no se puede permitir que la Justicia "quede escondida bajo un muro de tecnicismos que no son entendibles para la ciudadanía".

Según los datos de una encuesta realizada por el Ceacog, el 67,34 % de las personas consultadas consideraba que la justicia es difícil de entender a veces o siempre. Esas dificultades de comprensión se refieren a los procesos, los documentos o las decisiones judiciales.

Según han detallado la coordinadora del Ceacog Blanca Tejero, la realidad es muy clara: 7 de cada 10 personas no entiende la justicia. Eso incluye a personas con dificultades de comprensión, como personas con discapacidad intelectual, migrantes o mayores, pero también a otras que, en principio, no tienen ese tipo de dificultades cognitivas.

"Tenemos un sistema de justicia difícil de entender para la mayoría de la población y por eso queremos trabajar de la mano con los distintos operadores jurídicos para ir haciendo adaptaciones y mejoras", ha destacado.

Su experiencia en el ámbito de la Justicia la ha compartido Héctor Melero, fiscal en la Comunidad Valenciana, que ha podido adaptar su puesto de trabajo a su discapacidad visual, gracias al apoyo de un perro guía, que le ayuda a moverse por la Ciudad de la Justicia de Valencia, y a una funcionaria que le acompaña en desplazamientos complicados y a la hora de leer los procedimientos que llegan en papel.

Melero, que es el primer fiscal invidente de España -hasta ahora el único-, ha lamentado que muchos de los espacios que se encuentra no son accesibles y se ha referido, por ejemplo, a los carteles de las salas, ninguno de los cuales está en braille.

Por su parte, el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín, ha subrayado que la discapacidad no define, no agota a la persona y ha destacado la importancia de haber abolido "ese estado civil restrictivo" con implicaciones sociales que impedían participar a las personas con discapacidad en la ley. "Se nos estaba negando nuestra condición humana".

"Lo transformador de la ley de accesibilidad cognitiva no es solo abrir la puerta, sino garantizar que quienes entramos, entremos con plenitud. Significa que, para poder defender nuestros derechos, tenemos que comprenderlos", ha afirmado.

Y ha anunciado que en el mes de abril llevarán al Consejo de Ministros el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos, desde la justicia, la sanidad, las comunicaciones o el transporte. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Constitucional acuerda que Metro de Sevilla vulneró el derecho de huelga en 2018

Infobae

Podemos pide incluir un tope a las hipotecas variables en el paquete de medidas por guerra

Infobae

Las agresiones a profesionales sanitarios suben un 8,7 % en un año y superan las 18.500

Infobae

Un trabajo sugiere integrar las ayudas contra la pobreza energética en un solo instrumento

Infobae

Attaoui, Llopis y Marta García, en la lista para los Mundiales de Torun

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la sanción de 40.000

Confirman la sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de prohibidos

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions