Pascual: "Laprovittola tiene que parar; es una baja que será larga"

Barcelona, 12 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha lamentado este jueves, en la víspera del choque europeo ante el Hapoel Tel Aviv israelí, la baja del base argentino Nicolás Laprovittola, que será "larga", según ha avanzado, y sobre la que el club catalán emitirá un comunicado médico en las próximas horas.

"Los jugadores de selección (Satoransky, Juani Marcos y Shengelia) están bastante bien. Darío (Brizuela) será duda hasta el final y el que tiene que parar es Laprovittola", ha confirmado el técnico azulgrana desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

El preparador catalán ha añadido que será una baja "larga" e "importantísima" de un jugador, a su juicio, con "un talento diferencial, una capacidad de creación "diferente" y que, "sin duda", supone una nota "muy negativa" en un momento en el que el Barça está obligado a relanzar su trayectoria en la Euroliga.

Después de tres derrotas consecutivas, el cuadro catalán recibe a un rival directo, con el mismo número de triunfos (17), como es el Hapoel Tel Aviv, "una de las mejores plantillas de Europa", ha opinado Pascual, que ha destacado los fichajes de el escolta Levi Randolph y el alero Kessler Edwards, reflejo de "su potencial" y de su interés por quedar "lo más arriba posible".

Todo en un partido que se disputará en el Palau Blaugrana a puerta cerrada, una decisión en la que, según Pascual, los azulgranas salen "perjudicados". Un encuentro en el que el equipo está obligado a reaccionar tras encadenar tres derrotas consecutivas en Europa.

"Ya di mi opinión en la pasada rueda de prensa y no quiero extenderme más sobre este tema. No pretendo entrar en más detalles; al final, somos ejecutores y nuestro deber es cumplir con lo que se nos indica, procurando hacerlo de la mejor manera posible", ha opinado.

Finalmente, respecto a la clasificación, el técnico azulgrana ha admitido que todavía es pronto para hacer valoraciones definitivas, con ocho jornadas por delante en las que "todo se puede mover". No obstante, ha expresado su confianza en que con 20 o 21 victorias se alcanzará el corte para el 'play-in'.

"Uno de los problemas del equipo es que, aunque fuera de casa tenemos un número de victorias relativamente bueno, se nos han escapado demasiados partidos en casa por distintas razones. Ojalá consigamos ser sólidos aquí en el Palau hasta el final, porque eso nos daría el margen necesario para clasificarnos", ha concluido. EFE

