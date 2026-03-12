Pardela balear y visón europeo, especies elegidas en primera convocatoria Fundación Endesa

Madrid, 12 mar (EFE).- Una iniciativa para la protección de la pardela balear y otra para la del visón europeo son las dos ganadoras de la primera Convocatoria de ayudas Fundación Endesa a proyectos de Biodiversidad, según un comunicado facilitado por esta entidad.

La convocatoria está orientada a identificar y apoyar las iniciativas desarrolladas por entidades sociales que contribuyan de manera activa a la protección y conservación de especies emblemáticas en España, con una financiación de 100.000 euros en cada una de sus dos categorías: una dedicada a la avifauna y, otra, a la fauna terrestre.

Un jurado integrado por expertos en biodiversidad, ciencia, gestión pública y sostenibilidad entre los que figuran el biólogo y exdirector de Greenpeace España Xavier Pastor, la bióloga y divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente y la directora de Fundación Conama Alicia Torrego, entre otros, se ha encargado de la selección de los proyectos.

En la categoría de avifauna, el trabajo seleccionado corresponde a SEO/BirdLife y pretende disminuir el impacto de la contaminación lumínica en la pardela balear y también en la pardela cenicienta mediterránea, en peligro crítico de extinción.

La elección de esta candidatura obedece tanto a la importancia de conservar una especie en estado crítico como al aval científico de la ong conservacionista, considerada un referente en España en la protección de aves.

Entre las principales actuaciones del proyecto figura la elaboración de un mapa actualizado de contaminación lumínica en Baleares, la disminución de la mortalidad mediante acciones de rescate y la puesta en marcha de experiencias piloto de reducción de alumbrado en zonas críticas con la implicación de más de 15 entidades locales y turísticas a través del sello 'Entidad comprometida con el cielo nocturno'.

En la categoría de fauna terrestre, el proyecto elegido es el de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB), centrado en la ampliación de la capacidad de cría y recuperación del visón europeo, el mamífero más amenazado de Europa.

De hecho, en España se calcula que quedan en la actualidad menos de 150 ejemplares y el 70 % de las crías nacidas en los últimos tres años proviene de las propias instalaciones del FIEB.

El trabajo se desarrollará a través del refuerzo del programa nacional de cría en cautividad con la aplicación de técnicas pioneras de reproducción asistida, principalmente en su centro de Toledo, aunque el impacto directo de la actividad se produce en distintas regiones del norte de España, donde se lleva a cabo la liberación de estos ejemplares. EFE