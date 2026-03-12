Espana agencias

Pablo Marín, encantado con que "todo el mundo pueda vivir un partido único"

San Sebastián, 12 mar (EFE).- El jugador de la Real Sociedad Pablo Marín se ha mostrado encantado de que "todo el mundo pueda vivir un partido único" con la clasificación de la Real a la final de la Copa del Rey.

La plantilla txuri urdin ha tenido un par de días libres para "desconectar y coger energía" para los partidos ante Osasuna y Villarreal tras el desgaste físico y mental del último mes, según ha indicado este jueves el centrocampista riojano en una comparecencia ante la prensa.

Los donostiarras jugarán el domingo ante Osasuna, todo ello en medio de una clasificación a la final de la Copa del Rey que "no hace difícil" concentrarse en el día a día, ha señalado Marín.

En lo personal, el riojano es el quinto futbolista del equipo que más partidos ha jugado, y solo se ha perdido cinco: "Trato de estar siempre disponible, y me alegro mucho de poder contar con minutos", ha afirmado.

Marín empezó jugando en la mediapunta hace un par de temporadas, y ahora está aportando tirado a uno de los costados. "Últimamente estoy jugando en una posición diferente, y Pellegrino Matarazzo me pide que sea profundo", ha comentado sobre su nuevo rol.

Sobre el técnico de New Jersey, ha indicado que es "una persona muy cercana", que "ha conectado muy bien con el grupo". Además, es un profesional "muy exigente" en lo deportivo y hace "mejores a los jugadores".

La Real es octava en LaLiga, y roza los puestos europeos, algo impensable hace un par de meses. "Hace unos meses era complicado pensar que podíamos estar ahí arriba. Siempre hemos sabido que teníamos potencial, y tenemos que ser constantes para estar en Europa vía Liga", ha finalizado. EFE

