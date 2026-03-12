Muere Antón Louro, referente del PSOE gallego

Pontevedra, 12 mar (EFE).- Antón Louro, una de las figuras clave en el PSOE gallego, ha fallecido esta madrugada en Pontevedra a los 73 años.

Louro, que había dejado la primera línea política en 2015, llegó a ser secretario de organización del PSdeG y su trabajo fue clave para la victoria electoral que aupó a Emilio Pérez Touriño a la presidencia de la Xunta de Galicia en el año 2005.

Nacido en Lira (Carnota) en 1952, era licenciado en Químicas por la Universidad de Santiago y trabajó como profesor de instituto hasta que dio el salto a la política.

Tras ser concejal en Pontevedra, entre otras responsabilidades públicas, fue diputado en el Parlamento gallego entre los años 1997 y 2004.

Fue entonces cuando renunció al cargo para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por Pontevedra, responsabilidad que mantuvo hasta que en 2009 fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia.

Ya entonces había regresado también a la política local en Pontevedra.

En 2007 fue el número 2 de la candidatura encabezada por Teresa Casal y fue el candidato propuesto por el PSOE para presidir la Diputación de Pontevedra, de la que se quedó muy cerca.

En 2011, los socialistas le eligieron para encabezar la candidatura a la Alcaldía de Pontevedra y, como los cuatro años anteriores, formó parte del gobierno municipal, en esta última etapa ya como teniente de alcalde y responsable del área de urbanismo.

A final de ese mandato, en mayo de 2015, decidió abandonar la primera línea política. EFE

