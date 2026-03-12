Espana agencias

Motagua lidera el Clausura hondureño tras vencer 2-0 al Universidad Pedagógica'

Tegucigalpa, 11 mar (EFE).- Motagua sigue siendo líder del torneo hondureño Clausura tras vencer este miércoles 2-0 al Universidad Pedagógica en partido correspondiente a la undécima jornada, resultado que además le permite conservar su invicto.

De local en Tegucigalpa, el equipo dirigido por el español Javier López cumplió con los pronósticos ante los universitarios, que intentaron reaccionar pero no lograron romper el orden defensivo del rival capitalino.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Alejandro Reyes y del argentino Rodrigo Gómez, quien además alcanzó su partido número 100 con el Motagua, club en el que se ha consolidado como uno de sus jugadores más destacados.

Con la victoria, Motagua se afianza en el primer lugar de la clasificación con 22 puntos, mientras que Universidad Pedagógica se mantiene en la cuarta posición con 13.

En otro juego de la jornada, el Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, vapuleó por 4-1 al Victoria, que tiene como técnico al argentino Hernán 'Tota' Medina.

Real España selló su triunfo con anotaciones de Jack Baptiste, Devron García y Eddie Hernández, este último con un doblete.

El descuento del Victoria llegó mediante un autogol de Devron García.

Con el resultado, Real España sigue acechando al Motagua en la cima del campeonato. Los dos suman 22 puntos, pero Real España ocupa el segundo lugar por diferencia de goles. Victoria, por su parte, quedó en la séptima posición con diez unidades.

La jornada también dejó el empate sin goles entre Génesis y Olancho.

Olancho es tercero en la tabla con catorce puntos, mientras que Génesis es octavo con diez.

El martes, Choloma y Marathón igualaron 0-0. Dirigido por el argentino Pablo Lavallén, Marathón sumó su sexto empate del campeonato, además de dos triunfos y dos derrotas, y se ubica en la quinta posición con doce puntos.

Choloma es último (undécimo), con siete unidades.

La undécima jornada se completará el jueves con el duelo entre Platense, décimo con ocho puntos, y el vigente campeón, Olimpia, que marcha sexto con doce. EFE

