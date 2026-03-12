Morrissey suspende su concierto de hoy en València porque "el ruido" le impidió dormir

València, 12 mar (EFE).- El cantante inglés Morrissey ha anunciado que no podrá ofrecer el concierto programado para esta noche en València, el primero de los tres que iba a dar en España dentro de su gira europea, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se prepara ya para celebrar sus Fallas.
En un comunicado colgado en su página web, el exlíder de The Smiths de 66 años señala que llegó a València -que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas- desde Milán (Italia) en coche "pero no ha podido descansar allí debido al ruido".
"El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", concluye el escueto comunicado. EFE
