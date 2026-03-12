Molist aborda en su última obra la caída de San Juan de Acre, "canto del cisne" del Temple

Irene Dalmases

Miravet (Tarragona), 12 mar (EFE).- En el patio de armas del castillo de Miravet, en su momento un lugar inexpugnable, el escritor Jorge Molist no duda en afirmar que la mejor época histórica para vivir es la actual, lo que lleva a su esposa Paloma a arquear una ceja pues piensa que el novelista siempre está con la cabeza en otro tiempo.

Y es que desde hace un cuarto de siglo, cuando decidió retomar su vocación literaria y dejar atrás una larga carrera profesional en varias multinacionales, Molist no ha parado de viajar al pasado para relatar a sus miles de lectores hechos del siglo XV o quién era el menorquín Jorge Ferragut.

Ahora llega a las librerías su nuevo título, 'Daré el cielo por ti' (Grijalbo y Rosa dels vents en catalán), donde se detiene en el año 1291, en la caída de San Juan de Acre, el último bastión cruzado en Tierra Santa, lo que cree supuso el "canto del cisne" de la otrora poderosa Orden del Temple.

Acompañado por un grupo de periodistas, el autor catalán, que lleva años viviendo en Madrid, ha viajado hasta Miravet para presentar su nueva novela en la que se centra en este momento de decadencia de los templarios y también alude a la guerra entre la familia de los Entenza y esta orden.

A la hora de armar su nuevo artefacto literario, Molist ha tenido muy en cuenta que la caída de San Juan de Acre fue un "episodio muy dramático, que supuso el fin de una época de cruzadas, ya pasadas de moda, con el papa metido en otros asuntos como combatir a aragoneses y catalanes en Sicilia", explica en una entrevista con EFE.

"Se trata de un episodio que me atrajo por ser el fin de un mundo, de una gente que vivía en aquella ciudad desde hacía 200 años. También supone el fin del Temple y de todo lo que representó. Una orden que por falta de liderazgo y de un objetivo concreto desapareció en ese momento, tras décadas de mucho poder", apunta.

En la novela también crea un relato de aventuras e intrigas con un joven protagonista, Artal, criado bajo las normas del Temple, sin tener relaciones con mujeres ni con el dinero, y quien, gracias a una misteriosa carta, inicia un periplo desde San Juan de Acre hasta Chipre, Creta, Sicilia y Barcelona, para recalar en las tierras del Ebro, de donde es originaria su familia.

El amor, que comprometerá su alma; los secretos que desconoce de los miembros de su clan; su sentida fe o la venganza son otras cuestiones que aparecen en la obra, en la que también tiene su peso otro viejo conocido de los lectores de Molist, Roger de Flor, aquí a punto de colgar el hábito del Temple.

También aparecen otros personajes históricos como el penúltimo gran maestre del Temple, Guillaume de Beaujeu o el líder de la familia Entenza, Berenguer de Entenza VI-Berengueró.

En sus investigaciones para construir sus libros, Jorge Molist escruta documentos de todo tipo y cuando estaba enfrascado en la preparación de 'Daré el cielo por ti' descubrió un texto del historiador Francesc Carreras Candi, de 1904, en el que se mencionaban las luchas que mantuvieron en el área de Miravet, Ascó, Benissanet, Batea o Vinebre la familia de los Entenza con los templarios, quienes, en principio, por sus reglas, no podían pelear con otros cristianos.

Sin embargo, en este caso, a finales del siglo XIII, se atacaron unos a otros por el pago de las tasas para cruzar el río.

Aunque pide, bromeando, que se escriba en letra pequeña, porque no quiere desanimar a ningún lector, cree que en torno a los templarios ha habido mucha leyenda, se "han inventado muchas cosas y más a raíz de la publicación de 'El código Da Vinci', pero tenía que ser muy aburrido estar en la orden, porque no podían ni jugar al ajedrez, sólo cazar leones", precisa.

Sin embargo, prosigue, había varios motivos para entrar en la orden porque, en su momento de máximo esplendor, "te aseguraban comer cada día e incluso si cumplías con los preceptos podías llegar a tener poder, en una orden muy estructurada, que te permitía un hábito y una capa blanca para luchar contra los musulmanes y conseguir el cielo".

Pensando en nuevas historias, Jorge Molist tiene claro que es fundamental para adentrarse en ellas pensar como sus antecesores, aunque ello "nos choque o lo detestemos". EFE

