Madrid se vuelca desde este jueves en su semana grande de la moda

Madrid, 12 mar (EFE).- La semana de la moda de Madrid comienza este jueves con un gran desfile en una céntrica plaza de la capital, que abrirá diez días de diseño, exposiciones, performances, charlas y eventos especiales, así como los talleres de los diseñadores y de espacios emblemáticos para descubrir las tendencias para el próximo otoño-invierno.

Las plataformas 'OMODA Madrid es Moda' y 'Mercedes-Benz Fashion Week Madrid' organizan estos diez días -hasta el 22 de marzo-, con una propuesta que amplía las ubicaciones y hace que la ciudad vibre de norte a sur.

En la plaza de España, a las 12:30 horas, se dará el pistoletazo de salida con una pasarela urbana a la que se irán sumando otros espacios emblemáticos como el Instituto Cervantes, el Palacio de Fernán Núñez, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles o el Cuartel General de la Armada.

A lo largo de los próximos días, creadores consagrados como Duyos, Roberto Torretta o Ágatha Ruiz de la Prada mostraran su saber hacer junto a jóvenes talentos como Moisés Nieto, Mané Mané o Dominnico.

Otras propuestas serán las performances de Oteyza, Pilar Dalbat, E.R.A.X, Eduardo Navarrete o Evade House, que convivirán con otros eventos y exposiciones, como el recuerdo a David Delfín en el Museo del Traje, donde también se proyectará el documental sobre el desaparecido diseñador.

Empaparse de las próximas tendencias para el próximo otoño-invierno 26 es el objetivo, aunque algunos diseñadores -los menos- optan por presentar lo más próximo, la ya cercana primavera-verano 26. EFE