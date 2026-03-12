Espana agencias

Madrid se vuelca desde este jueves en su semana grande de la moda

Guardar

Madrid, 12 mar (EFE).- La semana de la moda de Madrid comienza este jueves con un gran desfile en una céntrica plaza de la capital, que abrirá diez días de diseño, exposiciones, performances, charlas y eventos especiales, así como los talleres de los diseñadores y de espacios emblemáticos para descubrir las tendencias para el próximo otoño-invierno.

Las plataformas 'OMODA Madrid es Moda' y 'Mercedes-Benz Fashion Week Madrid' organizan estos diez días -hasta el 22 de marzo-, con una propuesta que amplía las ubicaciones y hace que la ciudad vibre de norte a sur.

En la plaza de España, a las 12:30 horas, se dará el pistoletazo de salida con una pasarela urbana a la que se irán sumando otros espacios emblemáticos como el Instituto Cervantes, el Palacio de Fernán Núñez, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles o el Cuartel General de la Armada.

A lo largo de los próximos días, creadores consagrados como Duyos, Roberto Torretta o Ágatha Ruiz de la Prada mostraran su saber hacer junto a jóvenes talentos como Moisés Nieto, Mané Mané o Dominnico.

Otras propuestas serán las performances de Oteyza, Pilar Dalbat, E.R.A.X, Eduardo Navarrete o Evade House, que convivirán con otros eventos y exposiciones, como el recuerdo a David Delfín en el Museo del Traje, donde también se proyectará el documental sobre el desaparecido diseñador.

Empaparse de las próximas tendencias para el próximo otoño-invierno 26 es el objetivo, aunque algunos diseñadores -los menos- optan por presentar lo más próximo, la ya cercana primavera-verano 26. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Córdoba-Mirandés abrirá la jornada 32, el viernes 27 a las 21.30 horas

Infobae

Convocan una manifestación en Huelva en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz

Infobae

El cribado renal detecta daño oculto en un 40 % de pacientes sin síntomas

Infobae

Díaz dice que el Gobierno trabaja para aprobar el próximo martes el decreto ley anticrisis

Infobae

Hincapié y Havertz vuelven al Bayer Leverkusen, el club que los vio crecer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Expulsan a un guardia civil

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions