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Madrid agota las entradas de la Fórmula E y generará cerca de 100 millones de impacto

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Madrid, 12 mar (EFE).- La prueba e-Prix de Fórmula E, el campeonato mundial de monoplazas eléctricos, que por primera vez tendrá lugar en el circuito Madrid-Jarama el próximo día 21, generará un impacto económico de entre 80 y 100 millones de euros en Madrid y sus alrededores y agotará las 30.000 entradas puestas a la venta en el emblemático trazado.

El cofundador de FE, Alberto Longo, detalló algunas de las cifras que rodeará a la carrera, cuyo nombre oficial será Cupra Raval Madrid e-Prix, durante la celebración este jueves del foro Diálogos EFE 'Movilidad sostenible y Fórmula E' en la sede de la agencia de noticias en Madrid.

El estreno de la capital española en esta competición, como prólogo al gran premio de Fórmula 1 en septiembre, será, según Longo, “un hito histórico” acompañado por “un lleno absoluto”, con 30.000 personas que disfrutarán del evento y de los espectáculos que lo amenizarán.

“El público ha respondido en masa. Nos quedaremos muchos años en Madrid y esperemos el año que viene abrirlo a más gente”, confió el empresario sevillano, quien fundó la competición con su socio Alejandro Agag.

Longo cifró el impacto económico entre 80 y 100 millones, con 30.000 pernoctaciones en hoteles de la Comunidad de Madrid, y recordó que la competición la siguen unos 400 millones de telespectadores de 192 países. “La Fórmula E genera gran apetito. Somos un gran generador de economía local”, resaltó.

En el foro, intervinieron también la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, el director general del circuito de Madrid Jarama-RACE, Ignacio Fernández, y el de Cupra Racing, Xavi Serra.

Fernández se congratuló de que el trazado fundado en 1967 vuelva a albergar una prueba de un campeonato del mundo, tras los nueve grandes premios de Fórmula 1 y los 16 de motociclismo.

“No hay nada más bonito que dar futuro al pasado. Lo afrontamos con mucha energía e intensidad. Será de nuevo un reto”, aseguró el responsable del circuito, situado en la localidad de San Sebastián de los Reyes.

Fernández convino en que la aspiración es que la Fórmula E se consolide en Madrid: “Tenemos muy claro que queremos seguir. El acuerdo es que llega para quedarse y evolucionar cada año con nuevos ingredientes para dar emoción y atraer la renovación del perfil de nuestros espectadores”.

Valoró que cada vez hay más jóvenes por debajo de los 25 años que acuden al circuito, por lo que consideró que el campeonato de monoplazas eléctricos es un escaparate idóneo para “entroncar con la nueva generación de conductores y aficionados”.

En esa captación del público joven, Longo destacó el programa musical que acompañará a la carrera, con las actuaciones de DJ Nano y Omar Montes. “No entendemos el deporte sin entretenimiento. Será una grandísima carrera y un espectáculo", resumió el empresario.

Xavi Serra puso de relieve el salto que la Fórmula E supone para una marca como Cupra en su apuesta por la electromovilidad: “Llevamos las carreras en nuestro ADN”.

El director general de la marca perteneciente al grupo Volkswagen enfatizó las esperanzas depositadas en el equipo Cupra KIRO, en alianza con Porsche, y en su piloto titular, el catalán Pepe Martí, de 20 años, en su primera campaña en el mundial de eléctricos tras dar el salto desde la F2.

“Afrontamos la carrera con muchas ganas. Tratamos de quitar presión a Pepe, que tenga paciencia, que vaya conociendo la competición, pero está contestando con puntos en cada carrera. El talento se le presuponía, pero se está adaptando muy bien a la categoría”, remarcó Serra del piloto catalán, de 20 años, quien ha puntuado en tres de las cinco carreras disputadas esta temporada.

Preguntado si es viable un equipo cien por cien español en la Fórmula E, Serra lo consideró aún prematuro: “Nuestro plan es consolidarnos. Nos estamos asentando, creciendo… Hemos ganado carreras, hemos hecho ‘poles’, vueltas rápidas… Pero necesitamos esa fase de consolidación. Vamos de la mano de Porsche, somos del mismo grupo y la colaboración es buena, estable y seguimos creciendo. En el futuro, veremos”.

Serra no descartó que Pepe Martí pueda ganar en Madrid: “Podemos estar en la lucha y dependerá de tener un buen día”. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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