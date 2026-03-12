Espana agencias

Los sindicatos mantienen la huelga en la industria auxiliar asturiana por el convenio

Oviedo, 12 mar (EFE).- Los sindicatos han decidido mantener la huelga en la industria auxiliar asturiana ante la falta de acuerdo con la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) para pactar un nuevo convenio colectivo.

Según han informado fuentes sindicales, la reunión iniciada ayer en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en Oviedo, finalizó a las 3:40 horas de este jueves tras diecisiete horas de negociación con la salida de la patronal "sin responder a la última propuesta de la parte social".

El principal escollo es la exigencia de los sindicatos de garantizar que no se pierda poder adquisitivo a causa de la inflación, al margen de las subidas de las tablas salariales que se pacten en el convenio para los próximos años, y de mejorar la compensación de los excesos de jornada.

Ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo, que comenzaron en mayo del pasado año, los sindicatos convocaron nueve jornadas de huelga para los martes, miércoles y jueves a lo largo de tres semanas consecutivas.

Los sindicatos mantienen por tanto una tercera jornada de huelga para este jueves, a la que están llamados los 3.500 trabajadores de la industria auxiliar asturiana, que presta servicio a grandes empresas como ArcelorMittal, Asturiana del Zinc (AZSA) o Fertiberia. EFE

