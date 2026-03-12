Los discos de la semana: vuelve James Blake y Pausini se lanza con 'Hijo de la luna'

Madrid, 12 mar (EFE).- Solo un mes después de la edición italiana de su último disco, Laura Pausini vuelve pero en castellano a las novedades discográficas, en una semana de escasas novedades nacionales pero de trabajos esperados en el ámbito internacional como los de James Blake y Kim Gordon.

'Yo canto' fue uno de sus proyectos más exitosos de la italiana, el que la llevó a debutar en el estadio de San Siro en 2007 ante más de 70.000 personas. En esta nueva vuelta de tuerca a la idea de reinterpretar clásicos se ha atrevido con éxitos del repertorio español, como 'Hijo de la luna', 'Porque te vas' 'Bachata rosa' o 'El talismán'.

Uno de los nombres más admirados de la actualidad por su fusión de canto doliente "r&b" y electrónica regresa con su séptimo trabajo, el primero que lanza de manera totalmente independiente, con temas marcados por el malestar por la deriva global del mundo y el ajuste de cuentas personales.

Dos años después de su último trabajo, 'The Collective', vuelve la escritora, cantante, guitarrista, bajista y fundadora de la venerada banda de rock alternativo Sonic Youth. Lo hace con canciones más cortas, ritmos más melódicos y el "krautrock" como combustible para impusarlas y arremeter contras las desigualdades y amenazas del mundo actual.

La veterana banda de rock estadounidense, que se reunió en 2019 tras su tercera separación, tardó en volver a activar el impulso creativo. Lo hizo con el previo 'Happiness Bastards' (2024) y solo dos años después mantienen el pulso con un trabajo que bebe de esa energía, grabado en Nashville en apenas 10 días y que ellos definen como "más duro y afilado" que el anterior.

El cuarto disco de este rapero estadounidense con una década de carrera ya a la espalda llevaba un año entero sin publicar nuevo material. Ni ha explicado quién es la Mónica del título ni ha presentado sencillos previos, solo se sabe que el álbum de su regreso se ha grabado en los míticos Electric Lady Studios de Nueva York y que verá la luz el día que él cumple 28 años.

Del rico repertorio musical que puebla la filmografía de Pedro Almódovar, entre 'Un año de amor', 'Volver' o 'En el último trago', trece son las canciones escogidas por la cantante malagueña para reinterpretarlas desde su punto de vista, con arreglos más jazzísticos por ejemplo en 'A tu vera'.

La hasta ahora única campeona de Eurovisión Junior por España con 'Antes muerta que sencilla' vuelve con su primer álbum de madurez, once años después del anterior. Ha sido compuesto por la propia artista onubense en torno a la numerología para hablar de su vida, de las personas que ya no están y de su hija.

La banda de Denver (EE.UU.), conocida sobre todo por temas de baladas ligeramente roqueras como 'How To Save A Life', no lanzaba un álbum desde hacía diez años, intervalo en el que además el cantante Isaac Slade abandonó la formación. El guitarrista Joe King asume ahora ese rol en este álbum en temas como el que lo titula, en torno a la perseverancia.

Cuatro años después de su último LP, 'Club azur', el DJ y productor francés Valentin Brunel combina rock, disco y electrónica en este trabajo de diez temas en los que han participado compañeros como el trío australiano PNAU o el rapero y productor estadounidense Channel Tres. EFE