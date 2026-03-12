Espana agencias

Los discos de la semana: vuelve James Blake y Pausini se lanza con 'Hijo de la luna'

Guardar

Madrid, 12 mar (EFE).- Solo un mes después de la edición italiana de su último disco, Laura Pausini vuelve pero en castellano a las novedades discográficas, en una semana de escasas novedades nacionales pero de trabajos esperados en el ámbito internacional como los de James Blake y Kim Gordon.

'Yo canto' fue uno de sus proyectos más exitosos de la italiana, el que la llevó a debutar en el estadio de San Siro en 2007 ante más de 70.000 personas. En esta nueva vuelta de tuerca a la idea de reinterpretar clásicos se ha atrevido con éxitos del repertorio español, como 'Hijo de la luna', 'Porque te vas' 'Bachata rosa' o 'El talismán'.

Uno de los nombres más admirados de la actualidad por su fusión de canto doliente "r&b" y electrónica regresa con su séptimo trabajo, el primero que lanza de manera totalmente independiente, con temas marcados por el malestar por la deriva global del mundo y el ajuste de cuentas personales.

Dos años después de su último trabajo, 'The Collective', vuelve la escritora, cantante, guitarrista, bajista y fundadora de la venerada banda de rock alternativo Sonic Youth. Lo hace con canciones más cortas, ritmos más melódicos y el "krautrock" como combustible para impusarlas y arremeter contras las desigualdades y amenazas del mundo actual.

La veterana banda de rock estadounidense, que se reunió en 2019 tras su tercera separación, tardó en volver a activar el impulso creativo. Lo hizo con el previo 'Happiness Bastards' (2024) y solo dos años después mantienen el pulso con un trabajo que bebe de esa energía, grabado en Nashville en apenas 10 días y que ellos definen como "más duro y afilado" que el anterior.

El cuarto disco de este rapero estadounidense con una década de carrera ya a la espalda llevaba un año entero sin publicar nuevo material. Ni ha explicado quién es la Mónica del título ni ha presentado sencillos previos, solo se sabe que el álbum de su regreso se ha grabado en los míticos Electric Lady Studios de Nueva York y que verá la luz el día que él cumple 28 años.

Del rico repertorio musical que puebla la filmografía de Pedro Almódovar, entre 'Un año de amor', 'Volver' o 'En el último trago', trece son las canciones escogidas por la cantante malagueña para reinterpretarlas desde su punto de vista, con arreglos más jazzísticos por ejemplo en 'A tu vera'.

La hasta ahora única campeona de Eurovisión Junior por España con 'Antes muerta que sencilla' vuelve con su primer álbum de madurez, once años después del anterior. Ha sido compuesto por la propia artista onubense en torno a la numerología para hablar de su vida, de las personas que ya no están y de su hija.

La banda de Denver (EE.UU.), conocida sobre todo por temas de baladas ligeramente roqueras como 'How To Save A Life', no lanzaba un álbum desde hacía diez años, intervalo en el que además el cantante Isaac Slade abandonó la formación. El guitarrista Joe King asume ahora ese rol en este álbum en temas como el que lo titula, en torno a la perseverancia.

Cuatro años después de su último LP, 'Club azur', el DJ y productor francés Valentin Brunel combina rock, disco y electrónica en este trabajo de diez temas en los que han participado compañeros como el trío australiano PNAU o el rapero y productor estadounidense Channel Tres. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno impulsa contratos públicos más medioambientales y energéticamente sostenibles

Infobae

El gasóleo agrícola, bonificado por ser clave en el campo y ahora encarecido por la guerra

Infobae

Las exmonjas de Belorado han abandonado el monasterio horas antes de su desahucio

Infobae

Demuestran que la exposición continuada a partículas del diésel agrava las arritmias

Infobae

Jesse Edwards refuerza la pintura de Baskonia hasta final de temporada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions