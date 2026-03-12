Líder de Juventudes del PSOE: La izquierda captó tarde el plan de la ultraderecha en redes

Macarena Soto

Madrid, 12 mar (EFE).- El secretario general de las Juventudes Socialistas, Víctor Camino, es uno de los políticos del PSOE más activos en las redes sociales, un espacio en el que, según defiende, la izquierda está dando "la batalla", pero donde no supieron reconocer a tiempo la estrategia de la ultraderecha.

En una entrevista con EFE, Camino -que dejará de liderar las Juventudes Socialistas en mayo- reconoce que la izquierda ha llegado "tarde" a "entender todo lo que está haciendo la ultraderecha con las redes sociales y todo lo que esta financiando la internacional ultraderechista".

Algo que a su juicio se puede observar en los comportamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del de Argentina, Javier Milei, quienes están "ahora mismo campando a sus anchas vía redes sociales y gobernando países".

"Ellos han vencido en algunos espacios, pero aquí tienen un dique de contención: Pedro Sánchez es el talón de Aquiles de la ultraderecha y eso lo sabe mucha gente en Europa y en el mundo", reivindica Camino, quien ha formado parte de la ejecutiva socialista los últimos cuatro años como secretario general de las juventudes.

Un muro que, en su opinión, el presidente del Gobierno "puede tumbar" con otra forma de hacer las cosas: "Como decía Bad Bunny, con optimismo, con amor, con abrazos frente a su odio".

Y con medidas concretas, como la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, una propuesta de las Juventudes Socialistas según afirma, o la herramienta 'HODIO', que Sánchez anunció este miércoles para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes.

"Si hay un joven que ve un contenido que le deprime y se quiere suicidar, actuar de la forma más valiente y de la forma más contundente es algo razonable; y no únicamente razonable, es obligatorio", considera.

A su juicio la falta de salud mental "está siendo aprovechada por tecnoligarcas para forrarse" y los socialistas van a combatirlo "desacomplejados", aunque "Ayuso, Abascal o Feijóo piensen que es censura" porque hay "muchos padres y madres que votan a la derecha y a la ultraderecha" y apoyan la prohibición de redes a menores.

Camino dejará en mayo la Secretaría General de las juventudes tras cuatro años de mandato en el que ha "pisado mucho territorio", ha podido conocer las prioridades de los jóvenes y "coser la organización".

Al mando, subraya, debería sucederle una mujer, porque es un "imperativo moral, una obligación y una oportunidad" después de 120 años de historia de la organización, que siempre ha estado dirigida por hombres.

Su relevo deberá enfrentarse al ciclo electoral y a los comicios generales de 2027 donde, afirma Camino, el PSOE aspira a ser la fuerza más votada entre una juventud "más desconfiada de los partidos" y movilizada por la derecha gracias "a esos discursos de odio y esa polarización que cotiza al alza en las pantallas de las redes sociales".

"Es importantísimo ofrecer medidas materiales", en materia de vivienda o salarios, "y también intentar combatir la antipolítica" frente a los que piensan que un 'me gusta' en redes "vale más que un voto".

Y es que, incide, "la gran mayoría de la juventud es progresista" porque piensa "que la mujer tiene que estudiar y trabajar al igual que el hombre, que el planeta se tiene que salvar y cuidar, que si una persona está de la mano con otra de su mismo sexo, agredirla es un delito y no es normal".

Por tanto, prosigue, frente a una "desmovilización" de la juventud respecto a temas "partidistas y políticos", el PSOE debe motivar a esa generación "que cree realmente en el progreso" y "contraponerla con el proyecto que pone ahora de moda Vito Quiles, la ultraderecha de moda, que propone lo mismo que decía Franco del No-Do, nada nuevo, más horas extras sin pagar, peores salarios, jornadas maratonianas...".

"Eso no es ninguna moda, más bien es un modo de hacer tu vida peor" sostiene, porque "lo más revolucionario" es "estar a favor de las becas, que sí que hacen que el hijo del trabajador y la trabajadora llegue lo más lejos posible", zanja. EFE

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