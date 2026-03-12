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Liberadas seis personas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja

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Logroño, 12 mar (EFE).- La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja), donde eran obligadas a trabajar hasta 14 horas diarias todos los días de la semana, por lo que han sido detenidos tres hombres y una mujer.

A los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos fiscal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, en este caso, especializada en captar trabajadores asiáticos, ha detallado este jueves la Guardia Civil en una nota.

Dentro de la denominada operación Huotui, el estudio patrimonial de la organización reveló que entre 2019 y 2025 las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron movimientos por más de 5,2 millones de euros, de los que unos 3,4 millones carecen de trazabilidad conocida.

La operación comenzó tras una inspección de una nave en obras situada en el polígono industrial Azucarera de Calahorra, donde los agentes detectaron indicios de una posible red de explotación laboral.

Varios trabajadores de nacionalidad china huyeron ante la presencia de los agentes, mientras que el encargado de la obra trataba de obstaculizar la labor policial aprovechando la barrera idiomática para eludir las preguntas de los investigadores.

La investigación permitió constatar que tres hombres y una mujer formaban parte de una estructura criminal encargada de la dirección y gestión económica del entramado que controlaba a los trabajadores explotados.

La organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana.

Trabajaban sin ninguna medida de seguridad y se incumplían las normas del sector de la construcción, por lo que se ponía en riesgo su salud y su integridad física.

Al salario que recibían por su trabajo les descontaban cantidades en concepto de alojamiento y manutención; y dormían en colchones colocados sobre palés de madera, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad, ha añadido la Guardia Civil.

Para mantener el control, la organización recurría de manera sistemática a la intimidación y la violencia.

Durante la explotación de la operación se intervinieron 11.000 euros en efectivo, documentación de interés para la investigación y varios vehículos usados por la organización.

Además, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y a la suspensión temporal de la actividad empresarial utilizada como tapadera para el desarrollo de las actividades ilícitas.

Una de las personas liberadas tenía una lesión en el pie y a todas se les prestó asistencia y alimento. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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