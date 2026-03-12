Las propuestas deportivas de Laporta y Font, cara a cara

Barcelona, 12 mar (EFE).- Joan Soler, responsable del área deportiva de la candidatura de Joan Laporta, y Jaume Guardiola, uno de los hombres fuertes de la de Víctor Font, analizan para EFE los dos modelos deportivos que proponen en esta campaña, que finalizará el 15 de marzo con la elección del nuevo presidente.

Ambos coinciden en que La Masia debe ser el eje del proyecto, aseguran que el club puede acometer un fichaje de relumbrón y confían en el entrenador Hansi Flick, pero unos defienden la continuidad de Anderson de Souza 'Deco' al frente de la parcela deportiva y los otros promueven una reestructuración.

Joan Soler: "La valoración es fantástica. Nos encontramos un equipo en su recta final, la masa salarial disparada y no teníamos 'fair play'. Ahora tenemos un equipo poderoso, con una base de gente de la casa, un futuro prometedor y un presente que da títulos".

Jaume Guardiola: "Si te ciñes a los números, ha habido dos Ligas y dos Copas, y ninguna Champions. También ha habido dos momentos muy tristes, cuando no pasamos de la fase de grupos. Hemos ido de menos a más, al revés del Madrid, que ganó dos Champions al inicio del mandato. Ha habido mandatos más exitosos en la historia del club".

Joan Soler: "El mayor acierto ha sido darle la vuelta a una situación muy complicada y en tan poco tiempo hacer equipo campeón con gente de la casa".

Jaume Guardiola: "El proyecto deportivo tiene mucho futuro. Tienes jugadores muy jóvenes que están valorados muy bajo en los libros y muy alto en el mercado. El 100% de la revalorización son jugadores que ya estaban en la casa. La falta de 'fair play' ha obligado al club a disponer de su gran recurso, La Masia, que ha respondido como nunca".

Joan Soler: "Seguir como hasta ahora. Es un proyecto consolidado".

Jaume Guardiola: "Hemos identificado tres profesionales con experiencia internacional que han estado con los mejores entrenadores: Carles Planchart en la parcela técnica, Francesc Cos en el área condicional y Albert Puig al frente de la cantera. Toda la toma decisiones se hará con el entrenador. Es el modelo hacia el que va a ir el fútbol, que se ha vuelto más sofisticado".

Jaume Guardiola: "Luego necesitas tipos para las secciones. En este tridente está el primer equipo, el filial, el juvenil y el fútbol formativo masculino y femenino. De estos tres, la única pieza que es transversal en todo el club es la de rendimiento, Cos".

Joan Soler: "Deco y Flick han hecho un equipo fantástico. No nos imaginamos que no sigan juntos. Si los socios nos dan su confianza, seguirá este proyecto que ha dado unos resultados espectaculares".

Jaume Guardiola: "Deco es un hombre de confianza de Alejandro Echevarría y no van a seguir con nosotros. Flick es un hombre de club, un profesional como la copa de un pino, con una trayectoria propia y planes de futuro. Le presentaremos nuestros proyectos y le garantizaremos una estabilidad que no ha tenido. Nos vamos a entender con él".

Joan Soler: "Hemos pasado dificultades estos últimos años, el 'fair play' nos tenía maniatados. Hemos podido reforzarnos, pero era mucho más complicado. Hemos hecho los deberes y, si hace falta, podremos hacer un fichaje importante, pero sin perder de vista lo que nos ha costado equilibrar las cuentas. Priorizamos la casa".

Jaume Guardiola: "Se empieza a habilitar el espacio en las cuentas para el fichaje de una gran estrella, se abre un poco la expectativa del límite salarial y el 'fair play'. También necesitas que haya alguien que quiera vender. Parece que la sucesión de Lewandowski es hoy un elemento crítico y seguramente el refuerzo de la defensa".

Joan Soler: "Messi es una leyenda del Barça y del fútbol. Cuando sea el momento, merece una estatua y partido de homenaje. Esta es su casa. Creo que se usa su nombre para ensuciar el nombre del presidente y el proceso electoral".

Jaume Guardiola: "Messi quiere vivir en Barcelona y estar conectado con el club, y no lo hará mientras esté Laporta. Una temporada completa me cuesta mucho de ver, veo más posible que juegue algunos partido o una gira. El que tiene que decidir y medir sus fuerzas es él".

Joan Soler: "Desde que llegamos hemos subido el presupuesto por tres o por cuatro y abierto una planta en La Masia para el femenino. El problema es que hay ligas más potentes, que apuestan en fichajes y sueldos, y nos esforzamos para que las jugadoras se queden y potenciar la base para seguir siendo las mejores. El año que viene subiremos el presupuesto, no queremos perder competitividad".

Jaume Guardiola: "Queremos doblar el presupuesto del femenino y creemos que encontraremos recursos para que sea autosuficiente. El problema del femenino se parece al balonmano: tienes poca competencia local, te juegas la temporada en Europa y eso es difícil de sostener a largo plazo. El Barça tiene que empujar para que el fútbol femenino en España sea una competición más relevante. Lo acabará siendo".

Joan Soler: "Es una de las secciones que ha sufrido más los recortes. Cuando llegamos tenía un presupuesto desmedido. Ahora hay que volver a invertir. Hemos hecho un apuesta muy fuerte por Xavi Pascual, un proyecto a tres años ilusionante. La Euroliga es la gran ilusión, pero los rivales tienen presupuestos muy fuertes, y nosotros dos desventajas: el 'fair play' de LaLiga y los impuestos".

Jaume Guardiola: "Hay que aumentar el presupuesto para poder competir. Pascual provocó una reacción con su llegada, pero sus demandas no se han cumplido. La sección está un poco destrozada. Tener este retraso lamentable en la construcción del Palau hace que cueste generar ingresos a una sección que los necesita".

Joan Soler: "El resto de secciones son un orgullo. Incluso con un poco de retroceso económico, en el balonmano lo hemos ganado todo y cada año estamos en la Final Four. En el fútbol sala hemos ganado ligas y en el hockey patines hemos ganado competiciones domésticas".

Jaume Guardiola: "Lo del balonmano tiene mucho mérito. Pese a la marcha de jugadores, se ha mantenido el nivel competitivo, pero parece difícil de sostener en el tiempo. Hay que apostar, tiene que ver también con los recursos e impulsar la competición nacional. Además, queremos tener secciones femeninas en todos los deportes". EFE

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