Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio y entregan las llaves al Arzobispado

(Actualiza la NA4013 con la llegada de la comitiva judicial y declaraciones del abogado de las exmonjas)

Burgos, 12 mar (EFE).- Las exmonjas de Belorado han abandonado está pasada madrugada el monasterio burgalés solo unas horas antes de que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos), este jueves 12 de marzo, para que desalojaran voluntariamente el cenobio o serían desahuciadas.

Según ha informado de madrugada su portavoz, Francisco Canals, las exmonjas han dejado el monasterio a las 02:46h y tras llevar a cabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la iglesia y todos los interruptores del edificio.

La salida se ha producido unas horas antes de que este jueves, a las 09:30h, los abogados de las exreligiosas tuvieran que entregar a la comisión judicial -que ha llegado a las 09:35h- las llaves del monasterio, casi dos años después de que el 13 de mayo de 2024 anunciaran su salida de la Iglesia católica, lo que llevó a su excomunión por un delito de cisma.

El abogado de las exmonjas Florentino Aláez, acompañado por la procuradora, ha recordado que las exreligiosas entregan voluntariamente las llaves del convento, cumpliendo con ese desalojo voluntario y sin necesidad de que la Guardia Civil tenga que desahuciarlas.

Ha insistido en que se trata de una ejecución provisional de la sentencia que el pasado 31 de julio resolvió a favor de la Iglesia católica en cuanto a la propiedad del convento, decretando su desalojo, y confía en que el Tribunal Supremo les acabe dando la razón y puedan volver a Belorado "más pronto que tarde".

Las exmonjas, que han realizado durante los últimos días la mudanza después de que el juzgado rechazara su última petición de un mes de prórroga antes de ejecutar el desahucio, se realojarán en Toledo, en una localidad con vínculos familiares de una de ellas, pese a que se había hablado de que se irían al monasterio de Orduña (Bizkaia), sobre el que pesa una demanda de desahucio también.

Canals explicó este lunes que se tratará de un alojamiento temporal mientras estudian las alternativas que les han ofrecido a través de la campaña lanzada a principios de febrero para encontrar un convento, y por la que han recibido una treinta de propuestas de casas, fincas o inmuebles.

Por su parte, el abogado ha reconocido que las exmonjas pasan por un momento "duro", al tener que abandonar la que ha sido su casa durante años y sede de la comunidad desde el siglo XIV; y ha indicado que en su entrada al monasterio con la comisión judicial tomarán fotografías para demostrar que queda en perfecto estado y no se han llevado obras de arte ni patrimonio de la comunidad.

Florentino Aláez ha recordado que el procedimiento abierto por el juzgado de Bilbao ante la demanda de desahucio de Orduña se encuentra paralizado, a la espera de que se aclare la autoridad del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio; y que la demanda sobre Derio también está pendiente.

Además, las exmonjas tienen abierto otro frente judicial en Bilbao por maltrato a las monjas ancianas, que salieron de Orduña el pasado diciembre; y dos investigaciones por la venta de oro y obras artísticas del patrimonio del monasterio de Belorado, que Aláez espera que se archiven en todos los casos. EFE

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