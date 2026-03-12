Las evaluaciones ambientales obvian efectos de los parques eólicos sobre la fauna

Oviedo, 12 mar (EFE).- Las actuales evaluaciones de impacto ambiental de los parques eólicos no captan adecuadamente los efectos acumulativos de las instalaciones para la fauna silvestre ni el riesgo real para especies vulnerables, lo que obliga a revisar tanto la planificación eólica como los protocolos de vigilancia ambiental.

Esta es la principal conclusión de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Biodiversidad que ha empleado tecnologías de seguimiento remoto para contribuir a minimizar los impactos negativos de los parques eólicos en el medio ambiente, un trabajo desarrollado por miembros del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad del que forman parte la Universidad de Oviedo, el CSIC y el Principado de Asturias.

Según una de las investigadoras del proyecto, Patricia Mateo-Tomás, uno de los principales aspectos a mejorar en esas evaluaciones es la valoración de los efectos sinérgicos de la concentración de parques y sus impactos sobre el hábitat de las especies silvestres, dado que la lucha contra el cambio climático no puede comprometer la conservación de la biodiversidad.

Para la técnica del proyecto Elena Bravo-Chaparro, es necesaria una adecuada planificación espacial previa a la construcción de los parques, dado que el seguimiento vía GPS realizado con grandes aves rapaces detectó zonas en las que las herramientas de planificación de esas instalaciones elaboradas por las administraciones infraestimaron la presencia de especies vulnerables a la colisión con los aerogeneradores como los buitres.

Además, el estudio plantea que se mejoren los seguimientos de fauna siniestrada en los parques eólicos y destaca el gran potencial de sistemas cómo las cámaras que detectan automáticamente la presencia de aves en riesgo de colisión y activan la parada automática de los aerogeneradores.

Se trata, según los investigadores del proyecto, de una tecnología con gran potencial que está avanzando muy rápido, pero cuya instalación en los aerogeneradores debe ir acompañada de un seguimiento riguroso de su efectividad para mejorar el sistema con esa información. EFE