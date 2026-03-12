Espana agencias

Las evaluaciones ambientales obvian efectos de los parques eólicos sobre la fauna

Guardar

Oviedo, 12 mar (EFE).- Las actuales evaluaciones de impacto ambiental de los parques eólicos no captan adecuadamente los efectos acumulativos de las instalaciones para la fauna silvestre ni el riesgo real para especies vulnerables, lo que obliga a revisar tanto la planificación eólica como los protocolos de vigilancia ambiental.

Esta es la principal conclusión de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Biodiversidad que ha empleado tecnologías de seguimiento remoto para contribuir a minimizar los impactos negativos de los parques eólicos en el medio ambiente, un trabajo desarrollado por miembros del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad del que forman parte la Universidad de Oviedo, el CSIC y el Principado de Asturias.

Según una de las investigadoras del proyecto, Patricia Mateo-Tomás, uno de los principales aspectos a mejorar en esas evaluaciones es la valoración de los efectos sinérgicos de la concentración de parques y sus impactos sobre el hábitat de las especies silvestres, dado que la lucha contra el cambio climático no puede comprometer la conservación de la biodiversidad.

Para la técnica del proyecto Elena Bravo-Chaparro, es necesaria una adecuada planificación espacial previa a la construcción de los parques, dado que el seguimiento vía GPS realizado con grandes aves rapaces detectó zonas en las que las herramientas de planificación de esas instalaciones elaboradas por las administraciones infraestimaron la presencia de especies vulnerables a la colisión con los aerogeneradores como los buitres.

Además, el estudio plantea que se mejoren los seguimientos de fauna siniestrada en los parques eólicos y destaca el gran potencial de sistemas cómo las cámaras que detectan automáticamente la presencia de aves en riesgo de colisión y activan la parada automática de los aerogeneradores.

Se trata, según los investigadores del proyecto, de una tecnología con gran potencial que está avanzando muy rápido, pero cuya instalación en los aerogeneradores debe ir acompañada de un seguimiento riguroso de su efectividad para mejorar el sistema con esa información. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Audiencia de Sevilla absuelve a Daniel Rivera por las ayudas a Moderna de Electricidad, pieza del caso ERE

El tribunal descarta responsabilidad penal para Rivera y un empresario, recoge que ambos desconocían anomalías en los pagos a una compañía y subraya que no hubo beneficio ilícito, atento a que las ayudas cumplían fines de interés social

La Audiencia de Sevilla absuelve

Zaragoza reivindica el arte mudéjar, patrimonio mundial, como motor de turismo cultural

Infobae

El CGPJ ve con buenos ojos la convocatoria de Justicia de 500 plazas de jueces

Infobae

Prisión sin fianza para el detenido por el incendio en Miranda de Ebro (Burgos) en el que murieron tres mujeres

Prisión sin fianza para el

Kiev reprocha falta de coherencia a los Paralímpicos y pide a FIFA que no readmita a Rusia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei inicia su actividad oficial

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará de Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

ECONOMÍA

Una empresa despide a un

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

DEPORTES

De la cartera a la

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición