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La prensa inglesa se rinde a Valverde y ataca al City: "Fue un once de impostores"

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Londres, 12 mar (EFE).- La prensa inglesa se rindió este jueves al Real Madrid y a Federico Valverde después de su triunfo contra el Manchester City y calificó al once que puso Pep Guardiola en el césped del Santiago Bernabéu de "impostores".

"El once de impostores del Manchester City fue destrozado por Valverde y el Real Madrid", titula este jueves el Daily Mail, que destaca que Pep Guardiola lo tiene prácticamente imposible para remontar la eliminatoria en el Etihad Stadium la semana que viene.

Las críticas al City se centran en la actitud del equipo y en los cambios de Guardiola, que decidió jugar con Nico O'Reilly de lateral, con Khusanov de lateral izquierdo para frenar a Vinícius Júnior y con Savinho de titular, pese a su inactividad los dos últimos meses.

El diario "The Guardian" incide en la actuación de Federico Valverde y asegura que el uruguayo se ha asegurado un lugar en la historia del club con su "inmortal" 'hat trick' en la primera parte. Aun así, deja la puerta abierta a una remontada de los 'Sky Blues' por el fallo de Vinícius Júnior desde los once metros.

"Si Vinícius Júnior hubiera metido el penalti de la segunda parte, el Real podría celebrar el pase, pero si el City marca pronto el martes, quién sabe", apunta el redactor.

En "The Times" comparan este partido con la remontada de hace cuatro años y explican que se volvió a sentir el mismo cocktail de sentimientos horribles, "impotencia y vergüenza".

"Jugando contra un debilitado Real Madrid, el City simplemente perdió la cabeza".

En la portada del Manchester Evening News se hace un juego de palabras, "Pain in Spain", que puede traducirse como "Dolor en España", acompañadas de una foto de Erling Haaland y Marc Guéhi con cara de circunstancias tras el encuentro.

En "Sky Sports" se ensalza la figura de Valverde y se hace referencia a las palabras de Trent Alexander-Arnold tras el encuentro, en las que dijo que el uruguayo es el futbolista más infravalorado del planeta.

"Este verdadero galáctico no puede ser infravalorado más", dicen en "Sky Sports". EFE

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