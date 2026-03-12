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La patronal de las autoescuelas pide al Gobierno ayudas ante la subida de los carburantes

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Madrid, 12 mar (EFE).- La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), organización que representa a la mayoría de los centros de formación vial del país, ha solicitado al Gobierno que implante una línea de ayudas directas destinadas a paliar el fuerte incremento del precio de los carburantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

La patronal de las autoescuelas considera que la escalada de costes afecta de "manera crítica" a la actividad diaria de los centros, cuya operativa depende en gran medida del uso continuado de vehículos, según ha informado este jueves en una nota de prensa.

Han apuntado que el carburante constituye uno de los principales costes operativos del sector, que sostiene a 35.000 familias en España, y que cualquier "incremento brusco" en su precio impacta de forma directa e inmediata en la viabilidad económica de las empresas, dado que el precio no se puede trasladar al cliente final, ya que el servicio se encuentra sujeto a contratos previos con los alumnos.

Por ello, CNAE ha instado al Gobierno a actuar con rapidez y sensibilidad ante esta situación que, a su juicio, pone en riesgo al sector. EFE

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