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La pareja alemana que mantuvo encerrados cuatro años a sus hijos declara ante el tribunal

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Oviedo, 12 mar (EFE).- El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo contra el matrimonio alemán que encerró a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de la capital asturiana quedará este jueves visto para sentencia tras la declaración de los progenitores, que se encuentran en prisión desde el pasado abril.

Lo harán a puerta cerrada antes de que presenten su alegato final la defensa, que pide su libre absolución, y la Fiscalía y la acusación particular, que piden sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La defensa de los progenitores niega que se hayan dado esos delitos y mantienen que deben ser absueltos porque solo puede hablarse de una "situación de aislamiento voluntario" por parte de unos padres que "se volcaron con sus hijos de una manera quizás extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal", según el abogado de la madre, Javier Muñoz Pereira.

Para la Fiscalía, sin embargo, los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un "miedo infundado a un hipotético contagio" y durante todo ese tiempo no tuvieron ningún contacto con el mundo exterior, no fueron escolarizados, no tuvieron seguimiento sanitario alguno y vivieron en una casa con "ingentes cantidades de basura y suciedad".

Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano mayor, que contaba diez, viven ahora bajo la tutela del Gobierno asturiano, han mejorado mucho desde entonces, juegan y se comportan como otros chicos de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están "en camino de recuperación social y personal", según los forenses que les han examinado. EFE

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