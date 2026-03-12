La oferta de alquiler permanente cae a doble dígito en las zonas declaradas tensionadas

Madrid, 12 mar (EFE).- La oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente ha caído a doble dígito en todas las zonas declaradas tensionadas, donde se están aplicando controles de precios, mientras se dispara la de temporada, según Idealista.

No obstante, en el conjunto del territorio nacional, la oferta de alquileres permanentes cerró 2025 con un incremento del 1 %, frente a uno del 36 % de la de los de temporada (distintos a los turísticos), que llegan a representar el 29 % del mercado inmobiliario, ha informado este jueves Idealista en un comunicado.

La mayor caída en alquileres permanentes se ha producido en Pamplona, del 26 %, seguida por A Coruña (21 %), Lleida (20 %), Barcelona (15 %), San Sebastián (15 %), Tarragona (14 %), Bilbao (10 %) y Gerona (6 %), siendo Vitoria la única excepción dentro de los mercados tensionados, con un incremento del 8 %.

En el resto de España, la mayor bajada se ha producido en Melilla, del 31 %, así como descensos superiores al 20 % en Teruel (25 %), Huelva (22 %) y Oviedo (21 %).

Por el contrario, han sido 28 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año, destacando entre los grandes mercados Sevilla, con una subida del 13 %, seguida de Valencia (6 %), Madrid (5 %), Palma (3 %) y Málaga (1 %).

El mayor repunte del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 58 %, y Ávila, donde el crecimiento es del 52 %.

Entre los grandes mercados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en San Sebastián, con un 85 % más que un año antes, seguida de Sevilla (69 %), Valencia (51 %), Madrid (51 %), Alicante (46 %), Palma (27 %), Málaga (23 %), Bilbao (19 %) y Barcelona (15 %).

Sin embargo, los mayores y más espectaculares incrementos de oferta de este tipo se han dado en pequeños mercados, donde este fenómeno era hasta ahora prácticamente inexistente y en los que la aparición de un puñado de anuncios ha provocado subidas muy pronunciadas, ha explicado Idealista.

El peso e este tipo de alquiler llega al 64 % en Barcelona, seguida de Girona (49 %), San Sebastián (46 %), Cádiz (44 %), Tarragona (41 %), Santander (36 %), Bilbao (34 %), Granada (34 %), Valencia (32 %), Málaga (29 %) y Pamplona, Oviedo y Madrid (28 % en los tres casos). EFE