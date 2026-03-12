Espana agencias

La oferta de alquiler permanente cae a doble dígito en las zonas declaradas tensionadas

Guardar

Madrid, 12 mar (EFE).- La oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente ha caído a doble dígito en todas las zonas declaradas tensionadas, donde se están aplicando controles de precios, mientras se dispara la de temporada, según Idealista.

No obstante, en el conjunto del territorio nacional, la oferta de alquileres permanentes cerró 2025 con un incremento del 1 %, frente a uno del 36 % de la de los de temporada (distintos a los turísticos), que llegan a representar el 29 % del mercado inmobiliario, ha informado este jueves Idealista en un comunicado.

La mayor caída en alquileres permanentes se ha producido en Pamplona, del 26 %, seguida por A Coruña (21 %), Lleida (20 %), Barcelona (15 %), San Sebastián (15 %), Tarragona (14 %), Bilbao (10 %) y Gerona (6 %), siendo Vitoria la única excepción dentro de los mercados tensionados, con un incremento del 8 %.

En el resto de España, la mayor bajada se ha producido en Melilla, del 31 %, así como descensos superiores al 20 % en Teruel (25 %), Huelva (22 %) y Oviedo (21 %).

Por el contrario, han sido 28 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año, destacando entre los grandes mercados Sevilla, con una subida del 13 %, seguida de Valencia (6 %), Madrid (5 %), Palma (3 %) y Málaga (1 %).

El mayor repunte del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 58 %, y Ávila, donde el crecimiento es del 52 %.

Entre los grandes mercados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en San Sebastián, con un 85 % más que un año antes, seguida de Sevilla (69 %), Valencia (51 %), Madrid (51 %), Alicante (46 %), Palma (27 %), Málaga (23 %), Bilbao (19 %) y Barcelona (15 %).

Sin embargo, los mayores y más espectaculares incrementos de oferta de este tipo se han dado en pequeños mercados, donde este fenómeno era hasta ahora prácticamente inexistente y en los que la aparición de un puñado de anuncios ha provocado subidas muy pronunciadas, ha explicado Idealista.

El peso e este tipo de alquiler llega al 64 % en Barcelona, seguida de Girona (49 %), San Sebastián (46 %), Cádiz (44 %), Tarragona (41 %), Santander (36 %), Bilbao (34 %), Granada (34 %), Valencia (32 %), Málaga (29 %) y Pamplona, Oviedo y Madrid (28 % en los tres casos). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa: "Un no a la guerra es siempre un sí a la paz" y avisa de que sin paz no hay prosperidad

Illa: "Un no a la

El técnico español Pulpis dirigirá a Uzbekistán por tercera vez y hasta 2028

Infobae

El fútbol hace justicia con la Premier League

Infobae

Las propuestas deportivas de Laporta y Font, cara a cara

Infobae

El juez aparta definitivamente a Vox como acusación en el caso Mascarillas en Almería por su renuncia anterior

Fuentes judiciales confirman que el partido dirigido por Santiago Abascal no podrá volver a involucrarse en la causa tras su retirada voluntaria, una decisión del instructor que busca evitar inseguridad jurídica y posibles irregularidades en el proceso

El juez aparta definitivamente a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei inicia su actividad oficial

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

ECONOMÍA

España lidera Europa en número

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”