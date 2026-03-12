La OCU denuncia que solo el 10% de las reclamaciones por el apagón han sido compensadas y señala al Gobierno y la CNMC

La directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha desvelado desde el Senado que el 90% de los consumidores --a los que han encuestado-- no han recibido las compensaciones por las reclamaciones realizadas por el apagón del 28 de abril de 2025 y ha apuntado al Gobierno central y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la falta de información.

Así lo ha asegurado en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre la incidencia en los consumidores del apagón del 28 abril del año pasado. De las 7.000 reclamaciones que la organización ha recibido, "el 90% sigue sin compensar", ha referido, según los últimos datos.

En cuanto a las compensaciones automáticas de las distribuidoras, que prescriben este 31 de marzo, la OCU ha comunicado que, según su encuesta, la media en una vivienda urbana sería de 15 euros, que es "de risa". Por ello, ha anunciado también que intentarán "parar" esta prescripción.

La directora de comunicación de la OCU ha señalado que la CNMC tiene competencias para "arrojar luz" y presentar el informe "compacto, íntegro y completo" que es "vital" y que, según ella, permitirá que las reclamaciones puedan ser presentadas de manera conjunta por la organización que representa a los consumidores.

En este sentido, la directora de comunicación de la OCU ha denunciado que las instituciones "se pasan la pelota" y los consumidores no saben --tampoco la OCU-- dónde deben referirse para acogerse a las compensaciones.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECLAMACIONES?

Según ha desvelado, la OCU ha recibido principalmente tres reclamaciones derivadas al apagón, destacando los daños en electrodomésticos, que se estropearon cuando volvió la tensión, o se perdió la comida que había en los congeladores y frigoríficos.

También hubo un "daño directo" a aquellos contratos que no pudieron realizarse, como transporte aéreo o ferroviario, así como los daños derivados con los seguros, a los que ha acusado de no responder "de forma clara".

"Luego nos llegaron casos que, aunque son puntuales, son muy sangrantes. Tenemos casos de colegios de discapacitados intelectuales, que los padres no pudieron llegar a recoger a los niños, niños y adolescentes con problemas graves, que los profesores tuvieron que pernoctar, tuvieron que estar allí, porque no podían dejar a esos niños solos", ha añadido.

Por último, ha criticado que se diera a entender que todos los consumidores estaban "encantados" con el apagón, celebrando en los bares: "Había algunos consumidores bailando, pero otros estaban muy preocupados. Eso nos pareció también un poco falta de respeto hacia lo que realmente estaba pasando".