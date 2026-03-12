Espana agencias

La OCU denuncia que solo el 10% de las reclamaciones por el apagón han sido compensadas y señala al Gobierno y la CNMC

Guardar

La directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha desvelado desde el Senado que el 90% de los consumidores --a los que han encuestado-- no han recibido las compensaciones por las reclamaciones realizadas por el apagón del 28 de abril de 2025 y ha apuntado al Gobierno central y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la falta de información.

Así lo ha asegurado en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre la incidencia en los consumidores del apagón del 28 abril del año pasado. De las 7.000 reclamaciones que la organización ha recibido, "el 90% sigue sin compensar", ha referido, según los últimos datos.

En cuanto a las compensaciones automáticas de las distribuidoras, que prescriben este 31 de marzo, la OCU ha comunicado que, según su encuesta, la media en una vivienda urbana sería de 15 euros, que es "de risa". Por ello, ha anunciado también que intentarán "parar" esta prescripción.

La directora de comunicación de la OCU ha señalado que la CNMC tiene competencias para "arrojar luz" y presentar el informe "compacto, íntegro y completo" que es "vital" y que, según ella, permitirá que las reclamaciones puedan ser presentadas de manera conjunta por la organización que representa a los consumidores.

En este sentido, la directora de comunicación de la OCU ha denunciado que las instituciones "se pasan la pelota" y los consumidores no saben --tampoco la OCU-- dónde deben referirse para acogerse a las compensaciones.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECLAMACIONES?

Según ha desvelado, la OCU ha recibido principalmente tres reclamaciones derivadas al apagón, destacando los daños en electrodomésticos, que se estropearon cuando volvió la tensión, o se perdió la comida que había en los congeladores y frigoríficos.

También hubo un "daño directo" a aquellos contratos que no pudieron realizarse, como transporte aéreo o ferroviario, así como los daños derivados con los seguros, a los que ha acusado de no responder "de forma clara".

"Luego nos llegaron casos que, aunque son puntuales, son muy sangrantes. Tenemos casos de colegios de discapacitados intelectuales, que los padres no pudieron llegar a recoger a los niños, niños y adolescentes con problemas graves, que los profesores tuvieron que pernoctar, tuvieron que estar allí, porque no podían dejar a esos niños solos", ha añadido.

Por último, ha criticado que se diera a entender que todos los consumidores estaban "encantados" con el apagón, celebrando en los bares: "Había algunos consumidores bailando, pero otros estaban muy preocupados. Eso nos pareció también un poco falta de respeto hacia lo que realmente estaba pasando".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La automatización y la IA ya han provocado un aumento de la desigualdad salarial en España

Infobae

La vivienda nueva se enfoca a la demanda de alto nivel y no a paliar escasez, según Tinsa

Infobae

Alegría confirma un "no" a Azcón, cuyo gobierno da por amortizado sin haber nacido

Infobae

El joven muerto ayer en Ceuta recibió varios disparos y se busca a dos sicarios

Infobae

Peramato urge a trabajar por una Justicia accesible para todos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

La Xunta de Galicia tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un exjefe del Servicio de Psiquiatría por el daño moral que sufrió en su cese

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions