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La investigación avanza que los tornillos de la pasarela de Santander estaban muy oxidados

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Santander, 12 mar (EFE).- El acta de inspección de la Policía Científica realizada tras el suceso de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes al romperse una pasarela, recoge que los soportes de sujeción y la tornillería estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación por óxido" y corrosión.

En el acta, que adelanta El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE, señala el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalización, a las 22:30 horas de ese día.

Recoge que la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada para alertar de que se había derrumbado un puente en las proximidades de la playa de El Bocal, y que había "varios cuerpos flotando en el agua".

A consecuencia de estos hechos fallecieron seis jóvenes entre 19 y 22 años: una de ellas de Igollo de Camargo (Cantabria), tres de Bizkaia, otra almeriense y otra de Guadalajara, y otra joven alavesa resultó herida. EFE

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