La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas

Hornachos (Badajoz), 12 mar (EFE).- La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados este miércoles en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a Francisca Cadenas, la mujer vecina de la localidad desaparecida en 2017.
Los análisis biológicos han confirmado la principal hipótesis que manejaban los investigadores tras el hallazgo de los restos óseos en la vivienda de los dos hermanos que han sido detenidos por la desaparición de la mujer. EFE
(Foto) (Vídeo) (Audio)
