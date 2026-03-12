Espana agencias

La astrofísica matiza a Abel Caballero: las luces de Navidad de Vigo no se ven desde Marte

Vigo, 12 mar (EFE).- "Ni desde Marte ni desde la Estación Espacial Internacional", el científico Alejandro Sánchez de Miguel dota de realidad la hipérbole a la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, suele recurrir al referirse a las luces de la Navidad de su ciudad, aunque no del todo, pues un satélite chino sí llega a captarlas.

Este astrofísico, uno de los más relevantes en el campo de la contaminación lumínica a nivel internacional, ha participado recientemente en la asamblea de la Asociación contra la Contaminación Lumínica en España que ha acogido Vigo, la ciudad "icono" de la iluminación navideña, "sobre todo por la comunicación que se hace desde el Ayuntamiento".

Así lo indica en una charla con EFE en la ciudad gallega, a la que también acudió en Navidad para realizar mediciones sobre el terreno. Como "se decía que era la ciudad del mundo con más luces" pensaba que la situación iba a ser "peor" que la que se acabó encontrando.

En su exploración, detectó cuestiones "un poco anómalas" y algo de contaminación lumínica, "no tanto de las luces de Navidad", sino de otros elementos que "contaminaban lumínicamente mucho más", como el resplandor del ascensor futurista 'Halo'.

Del resto, la noria que se instala esos días en el centro de la ciudad es, "claramente, el punto más brillante" desde el espacio, afirma Sánchez, aunque con un matiz: no se puede considerar iluminación navideña como tal. El árbol, la bola y la caja de regalo son los elementos decorativos que mejor se aprecian a vista de satélite.

Esa observación, apunta el científico, es gracias a una imagen de muy alta resolución que aporta un satélite chino, porque la que aporta la Estación Espacial Internacional "no da para ver las luces de Vigo".

Tampoco desde Marte. "Evidentemente esto forma parte de una estrategia de marketing y es una 'performance' y hay que tomárselo así, yo no me lo tomo de manera literal", señala en alusión a las palabras del alcalde. EFE

