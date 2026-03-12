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La acusada de llamar Begoño a Begoña Gómez declara que opinó sobre "cosas ya publicadas"

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Madrid, 12 mar (EFE).- Pilar Baselga, acusada de difundir un bulo que sostenía que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sería una mujer trans ha declarado en el juicio que opinó sobre "cosas ya publicadas" y ha admitido que empleó un "tono desafortunado", recalcando que no pretendía injuriar ni calumniar.

Baselga fue denunciada por Begoña Gómez y es juzgada este jueves por presuntos delitos de injurias y calumnias en el juzgado de lo penal número 22 de Madrid por afirmar el 22 de noviembre de 2022 en el programa de televisión 'Los intocables' de Distrito TV que había "sospechas" de que en un inicio Gómez era "Begoño" y referirse a ella como "esposo" del presidente.

La comentadora sostuvo asimismo que a Begoña Gómez le habían tendido una trampa y le habían "involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos", que los servicios secretos marroquíes "tienen las pruebas" al respecto y que por ese motivo fue despedida de la Universidad Complutense o del Instituto de Empresa.

En su declaración, en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Baselga ha afirmado que en el vídeo no están todas sus declaraciones porque "está editado" y ha afirmado que ella solamente opinó y fue "un poco una improvisación".

Solo pretendió, ha recalcado, "comentar en un debate público informaciones que estaban publicadas", que le parecían llamativas e interesantes. "El tono fue desafortunado, pero en ningún momento buscaba yo injuriar ni calumniar", ha recalcado.

"Era la primera vez que iba. Yo no soy tertuliana. Todo está publicado, eran comentarios de cosas ya publicadas", ha insistido Balsega, que en su canal de Telegram había citado a sus seguidores en la sede judicial para que la apoyasen, aunque confundió la dirección.

Un perito ha explicado que el bulo contra Begoña Gómez ya existía antes de Baselga. Acusaciones de una falsa transexualidad se han empleado también contra otras mujeres relacionadas con la política, como la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, Brigitte, Michelle Obama, esposa del expresidente estadounidense Barack Obama, o la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden.

La responsabilidad de la cadena

Las declaraciones de Baselga se hicieron virales y llevaron a Distrito TV a emitir un comunicado manifestando su oposición. También se borró el programa. Además, el presentador, Eurico Campano, que durante el programa afirmó que lo dicho por Baselga estaba publicado, leyó un comunicado de rechazo.

Distrito TV está en la causa como responsable civil subsidiario y en la vista oral han testificado tanto el administrador de Distrito TV, Jesús Ángel Rojo, como el presentador de 'Los intocables' que han sostenido versiones contrarias sobre quién era el responsable de invitar a los tertulianos o de los contenidos de los programas, atribuyéndose mutuamente dichas responsabilidades.

Campano, presentador, ha defendido que sí intento reconducir las manifestaciones de la comentadora, buscando que no entrase en "terrenos pantanosos" y ha afirmado que lo que ésta afirmó acerca de una supuesta transexualidad de Gómez o sobre Marruecos le "sonó a bulo".

En su escrito de conclusiones provisionales, la acusación que ejerce Begoña Gómez pide que Baselga sea condenada a dos años de cárcel por un delito de calumnias, a una multa de 21.000 euros por un delito de injurias graves hechas con publicidad y una indemnización de 100.000 euros, solidaria con Distrito TV. Al inicio de la vista oral el letrado de Gómez ha anunciado ya su intención de modificar dichas conclusiones. EFE

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