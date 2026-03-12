Kambwala entrará en la convocatoria para Vitoria y Pau Navarro es duda

Vila-real (Castellón), 12 mar (EFE).- El central franco-angoleño Willy Kambwala regresará tras siete meses a una convocatoria del Villarreal este viernes ante el Deportivo Alavés, mientras que Pau Navarro, pese a que las pruebas médicas han descartado una lesión, es duda.

Según ha explicado este jueves el entrenador del equipo Marcelino García, Kambwala, operado el pasado verano de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, entrará en la convocatoria tras haber cumplido todos los plazos de la recuperación.

“Me alegro por él y por el equipo. Ha entrenado con normalidad y tiene el alta médica”, indicó el asturiano.

Con Pau Navarro, que tuvo que abandonar el campo ante el Elche por problemas físicos, fue más prudente, si bien confirmó que las pruebas médicas a las que se sometió el defensa no apreciaron ninguna lesión.

“Veremos a ver cómo se siente hoy que va a hacer el entrenamiento con el grupo en su totalidad y con la máxima intensidad”, comentó el preparador.

El técnico también estará pendiente de la evolución del delantero georgiano Georges Mikautadze, quien se ha ejercitado durante la semana a un ritmo inferior al de sus compañeros por unas molestias físicas.

El Villarreal mantiene las bajas de larga duración de Ayoze Pérez, Juan Foyth y Logan Costa, al que espera recuperar a lo largo del próximo mes de abril. EFE

