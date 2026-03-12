Juncadella: "Tengo las herramientas para contribuir a que podamos luchar para ganar

Madrid, 12 mar (EFE).- El piloto barcelonés Dani Juncadella formará equipo con el neerlandés Marx Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, el francés Jules Gounon y el austriaco Lucas Auer en las 24 horas de Nürburgring (Alemania), en una cita en la que afirmó tener "las herramientas" para contribuir a que puedan "luchar" para la victoria.

"Para mí, esta carrera siempre es uno de los grandes retos del año y una de las que más ilusión me hace disputar", explicó Juncadella en un comunicado, donde también afirmó que es un "honor" formar parte del Mercedes-AMG TeamVerstappen Racing.

"Él (Verstappen) es una máquina de competir y viene con un objetivo muy claro: ganar", aseguró Juncadella sobre la categoría en la que debutará Verstappen, pero en la que el barcelonés ya es un experimentado.

Juncadella ha competido en esta prueba siete veces desde su debut en 2018 con podios en 2021 y 2022, algo que le hace sentir "cómodo en esas condiciones y en ese circuito".

El llamado "Infierno Verde" es un circuito de más de 25 kilómetros que reúne a más de un centenar de coches que compiten durante 24 horas y miles de aficionados.

Antes de la gran cita en mayo, este sábado arrancarán varias pruebas de preparación en el campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) y que sirven como banco de pruebas para equipos y pilotos.

"Ahora vienen varias carreras de preparación que serán importantes para volver a coger 'feeling' con Nürburgring. (...) Llegaremos preparados para dar el 100%”, explicó el piloto barcelonés. EFE