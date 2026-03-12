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Juan Magán reúne a Nacho, Henry Méndez, Danny Romero y Mar Lucas en el Electrolatino Festival 2026 en Madrid

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

El Electrolatino Festival 2026, liderado por el productor y artista español Juan Magán, llegará el próximo 18 de abril de 2026 al Movistar Arena con un elenco internacional de artistas consolidados en el género y voces emergentes de la música latina urbana.

Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran: Mar Lucas, Henry Méndez, Marc Magán, Danny Romero, Víctor Magán, Anthony y Yeigo y el artista venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, conocido artísticamente como “Nacho”, además de otros invitados que la organización anunciará próximamente.

El evento celebrará el sonido electro-latino, una fusión de música electrónica, pop latino y ritmos urbanos que ha tenido en Juan Magán a uno de sus principales impulsores y exponentes a nivel internacional, consolidándolo como uno de los productores y compositores más influyentes del género.

Recientemente, Juan Magán recibió el Premio Influencia Hispana 2025, un reconocimiento a su impacto como promotor musical de la música en español y como impulsor de nuevos talentos iberoamericanos dentro del panorama urbano y latino.

El Electrolatino Festival ha elegido a Madrid como capital iberoamericana de la cultura y de la música, para que sea el punto de partida de una cadena de conciertos que recorrerán diversas ciudades españolas en este 2026, para convertir este festival en una cita imperdible de la música latina global.

Contacto:

Carolina Sevilla

Ludix Group

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