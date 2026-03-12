Espana agencias

Joan Plaza, sobre el Unicaja: "Si juegan cómodos, nos van a ganar fácil"

Zaragoza, 12 mar (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, ha avisado este jueves de la calidad de su próximo rival en la Liga Endesa, el Unicaja Málaga, un conjunto que si juega cómodo vencerá con facilidad a los aragoneses, por lo que ha abogado por llevar la iniciativa en el encuentro, que se disputará el sábado en el Palacio de Deportes Martín Carpena (18.00 horas).

"Si realmente ellos juegan cómodos, nos van a ganar fácil y esa diferencia en el presupuesto se va a notar", ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación.

El técnico catalán ha abogado por que su equipo trate de llevar la iniciativa, algo que, si consiguen aplicar, les daría "opciones" de llegar al último cuarto con posibilidades de vencer, y ha advertido: "Si no es así, nos pueden barrer".

Plaza espera enfrente un conjunto que tiene "potencial, 'roster' y banquillo suficiente para competir a un gran nivel", aunque haya jugado el martes y tenga otro duelo el martes que viene, ante el Joventut en Liga de Campeones.

Así, ha recalcado que, si el Casademont quiere tener opciones en Málaga debe reducir "dramáticamente" el número de pérdidas y no desaprovechar los tiros abiertos cómodos.

Con el partido contra el Unicaja, el entrenador regresa al que fue su equipo, una vuelta a un lugar que ha querido y donde también le han querido que "apetece": "Málaga es mi casa, les deseo lo mejor", ha subrayado.

"Pero, evidentemente, nosotros necesitamos ganar", ha apostillado el técnico sobre un duelo en el que el Casademont, desde el salto inicial, debe ser capaz de hacer "un partido serio" y con "hambre".

Para el encuentro, ha informado de que el vestuario llega "bien", aunque ha mostrado su preocupación por la posible baja de DJ Stephens, lesionado al final del entrenamiento de este jueves, mientras que Santi Yusta ha podido entrenar, pero "no con total normalidad".

No obstante, Plaza ha destacado que "ni una cosa ni la otra será excusa para lo que suceda el sábado".

Sobre la situación del vestuario tras la derrota en Andorra la semana pasada, ha indicado que está "extrañamente bien" y que ha tenido una "muy buena" reacción, con jugadores que asumieron una parte de la responsabilidad.

"Creo que ha respondido bien, ha entrenado a un buen nivel y tiene claro que hay pocas oportunidades, que quedan 14 partidos y que evidentemente el tiempo gira en contra nuestra", ha resumido.

Sobre ese encuentro ante el Morabanc, a pesar de perder, Plaza ha subrayado que el equipo mejoró en algo "fundamental", pues "no se rindió", un rasgo que ahora el Casademont debe convertir en su "santo y seña".

Por último, ha advertido: "Ahora mismo, si queremos que el baloncesto siga en Zaragoza, si queremos que la ACB tenga a Zaragoza como un equipo importante en las próximas ediciones, pasa por que todo el mundo se quite la venda de los ojos".

Al respecto, ha señalado que eso pasa por que los aficionados acudan al pabellón Príncipe Felipe "y olviden lo que ha pasado" a lo largo de la temporada, en los siete partidos que se juegan en casa "hay que matar y hay que llenar".

"Ahora, la participación del público es capital", ha recalcado el entrenador rojillo, que ha pedido a la marea roja acudir "con el estómago lleno" y con ganas de apretar los dientes" para ayudar a llevar al equipo "en volandas". EFE

