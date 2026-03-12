Espana agencias

Íñigo Vicente: "El partido en León va a ser muy difícil"

Santander, 12 mar (EFE).- El mediapunta de Derio (Bizkaia) del Real Racing Club, Íñigo Vicente, ha asegurado que, pese a que la Cultural esté en la zona baja de la clasificación, el encuentro en León va a ser "muy jodido".

En rueda de prensa, ha afirmado que ha visto el partido de los de Rubén de la Barrera del pasado lunes en Almería (3-0) y que le pareció un "muy buen equipo", aunque el conjunto cántabro va al Reino de León con la intención de sacar los tres puntos.

El canterano del Athletic Club tiene claro que el próximo partido ante la Cultural Leonesa va a ser "muy difícil", y ha recordado que en El Sardinero (2-4) los leoneses le pegaron al Racing "un baño increíble".

"Va a ser un partido de una dificultad altísima como los son todos. No hay que mirar la clasificación, en cada jornada hay sorpresas porque todos los equipos se están jugando la vida", ha apostillado.

Íñigo Vicente prevé que la Cultural Leonesa va a ser un equipo valiente, que va a querer el balón, y que va a jugar a atraer al Racing para después cogerle la espalda.

Del partido frente al Córdoba (4-3), ha asegurado que fue "muy difícil ante un grandísimo equipo", ya que, a su juicio, los de Iván Ania son uno de los equipos que mejor juega de la categoría como demostró el domingo en El Sardinero.

"Supimos contrarrestar lo que nos plantearon. Fue un partido que, seguramente, en otras temporadas no lo habríamos ganad. Y el nivel de madurez del equipo hizo que sacáramos el partido adelante", ha subrayado.

El '10' verdiblanco ha reconocido que el Racing maneja "muchos registros", ya sea estar en bloque bajo o presionar hombre a hombre, gracias a que lleva cuatro años con el mismo cuerpo técnico y con un mismo bloque de futbolistas.

Por otro lado, Vicente ha señalado que se abstraen de la situación clasificatoria sabiendo que el año pasado sacaron muchos puntos al segundo durante una parte de la temporada y se quedaron sin ascenso. "Para nada valen los puntos que saquemos ahora porque cuando hay que sacarlos es a final de temporada", ha sentenciado.

"Estamos teniendo una temporada muy buena, además estamos en una dinámica ascendente, yo creo que la mayor de la temporada. Estamos muy contentos, pero yendo día a día preparando el partido que nos viene", ha matizado.

El de Derio ha destacado que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, porque se encuentra a un nivel de confianza "altísimo" gracias a los buenos partidos que está haciendo su equipo. EFE

