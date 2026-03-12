Espana agencias

Infografías del jueves 12 de marzo

IRAN GUERRA - Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán.

IRÁN GUERRA - Pese al anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la mayor liberación de reservas de su historia, el precio del petróleo Brent volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril y la AIE calcula que el cierre del estrecho de Ormuz provocará un hundimiento de la oferta de 8 millones de barriles al día en marzo.

VIOLENCIA MACHISTA - Desde 2003, 1.354 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Con sus tres tantos ante el Manchester City, el uruguayo del Real Madrid Fede Valverde se suma a la lista de jugadores que han marcado un triplete en la Liga de Campeones.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Resultados de los partidos de ida de los octavos de final.

CARBURANTES PRECIOS - La Unión Europea actualiza su Boletín Petrolero

EEUU COMERCIO - La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de enero.

OCDE DESEMPLEO - La OCDE publica los datos mensuales del desempleo en sus países miembros.

