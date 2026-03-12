Espana agencias

Hornachos (Badajoz) decreta tres días de luto oficial por la muerte de Francisca Cadenas

Hornachos (Badajoz), 12 mar (EFE).- El municipio pacense de Hornachos ha decretado tres días de luto oficial tras confirmar la Guardia Civil que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

¡Todos somos Francis!" son las palabras con las que el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista García, ha finalizado un mensaje en su perfil en una red social, que ha iniciado con este texto: "Desgraciadamente se confirma el trágico final que todos temíamos".

"Mi solidaridad, todo mi cariño y afecto y el del pueblo de Hornachos a la familia Meneses Cadenas", ha manifestado después de que la Guardia Civil haya confirmado este jueves que los restos hallados ayer en la vivienda de los dos hermanos detenidos, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia, pertenecen a la mujer.

"Su entereza durante todo este tiempo, su coraje y su lucha encomiable son dignas de admiración", ha añadido el primer edil.

Ha expresado también su agradecimiento a la ciudadanía de Hornachos, de la que está "enormemente orgulloso", por estar siempre al lado de la familia, "desde el minuto uno, en las batidas de los primeros días, en las sucesivas concentraciones reclamando atención y medios para el esclarecimiento del caso, en el apoyo emocional de una familia rota buscando respuestas durante años".

Y ha trasladado también su admiración y agradecimiento a los "grandes profesionales" de la Guardia Civil que han dado "lo mejor de sí mismos".

"Que el peso de la ley caiga con todo el rigor posible sobre los que resulten responsables tras el proceso judicial que ahora comienza", ha deseado Buenavista.

Según ha apuntado, los tres días de luto oficial darán comienzo a las doce horas de hoy y se prolongarán hasta las doce de la noche del próximo domingo, 15 de marzo. EFE

