Hazard dice que Messi es "el mejor futbolista de la historia", pero su ídolo es Zidane

Bruselas, 12 mar (EFE).- El exinternacional belga y exjugador del Real Madrid Eden Hazard considera que Lionel Messi es el "mejor futbolista de la historia", pues su juego le representa más que el de Cristiano Ronaldo, pero precisó que personalmente él siempre elegiría a su ídolo: el francés Zinedine Zidane.

"Yo tuve como ídolo a Zidane, diría Zidane", señaló Hazard en una entrevista con la radiotelevisión pública RTBF en alusión al francés, que fue su entrenador en el Real Madrid.

Pero en el duelo entre Messi y Ronaldo, se decantó por el de Rosario y dijo que es "el mejor jugador de la historia".

Hazard eligió al argentino porque representa el fútbol que le "encanta", mientras que el portugués se centra más en el gol.

"Podría decir Cristiano porque soy aficionado del Real, pero Cristiano es más un gran goleador, un atleta increíble, mientras que el fútbol de Messi me representa más", agregó.

"Tenemos la suerte de haber nacido y de haberlo visto en directo", concluyó. EFE

