Fallece un hombre por un impacto de bala en una calle de Alicante

Alicante, 12 mar (EFE).- Un hombre ha fallecido en la noche de este miércoles de un impacto de bala en una calle del barrio del Bulevar del Pla, en la ciudad de Alicante, sin que haya detenidos hasta el momento, según han informado a EFE fuentes de la investigación. EFE
Últimas Noticias
