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Expacientes del Hospital de Parapléjicos acompañan y apoyan a recién lesionados medulares

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Toledo, 12 mar (EFE).- El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desarrolla una iniciativa mediante la cual expacientes veteranos del centro acompañan a personas recién lesionadas y a sus familias, compartiendo estrategias de afrontamiento y vida diaria que refuerzan la motivación, la adaptación y la adherencia al tratamiento.

El servicio de Salud Mental del Hospital de Parapléjicos es el que impulsa el programa 'Paciente experto', una iniciativa de apoyo entre iguales que complementa la rehabilitación integral de las personas con lesión medular durante su ingreso, ha informado en un comunicado el centro hospitalario.

El programa se desarrolla mediante sesiones con pacientes veteranos, personas con años de evolución y un buen proceso de adaptación, que acompañan a pacientes recién ingresados y a sus familias.

La finalidad es facilitar la adaptación emocional, práctica y social a la nueva situación, ofreciendo un apoyo realista basado en la experiencia compartida.

La propuesta parte de un principio clave del modelo asistencial de este centro hospitalario: la rehabilitación no es solo física ya que la dimensión emocional, la humanización de la atención y el aprendizaje de estrategias para la vida cotidiana influyen de forma decisiva en el avance terapéutico, la motivación y la continuidad del proyecto vital.

“En este contexto, la participación de los pacientes expertos aporta un valor diferencial: desde la generosidad de compartir su experiencia, convierten lo vivido en una herramienta de apoyo realista y útil para quienes acaban de iniciar el camino”, ha explicado la psicóloga clínica María del Carmen Fernández Alarcón, del Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional de Parapléjicos.

El objetivo del programa es facilitar el afrontamiento de la lesión, reducir el impacto psicológico postraumático y favorecer la adaptación funcional a la discapacidad física.

En este caso, los pacientes expertos comparten vivencias, recomendaciones y estrategias aplicables al día a día, aportando un modelo de resiliencia basado en experiencias reales y en orientaciones concretas de “cómo hacerlo”.

“En estas sesiones se abordan sin tabúes asuntos cotidianos y decisivos; eso ayuda a normalizar dudas, reducir el impacto emocional y sostener la motivación para seguir rehabilitándose”, ha añadido Fernández Alarcón.

Los encuentros tratan el afrontamiento y los factores que influyen en la adaptación a la lesión medular, incluidas las vivencias emocionales, y también se aborda el papel de la familia y el rol del cuidador, junto con aspectos de salud y vida íntima que suelen generar dudas, como el dolor, la sexualidad y el manejo del control de esfínteres.

A estos contenidos se suman cuestiones prácticas orientadas a la autonomía (autocuidados, rutinas diarias y prevención de lesiones por presión) y se analizan las barreras del día a día, tanto arquitectónicas como “mentales” además de ofrecer orientación sobre el tejido asociativo, la integración social y los cambios que pueden afectar a la personalidad y a la calidad de vida.

El programa incluye temas como la continuidad de la rehabilitación tras el alta, la vuelta al trabajo y la vivienda accesible, así como opciones de deporte adaptado, viajes, ocio inclusivo, ayudas técnicas y recursos de apoyo como la Ley de Dependencia y la asistencia personal.

Los testimonios de pacientes expertos se recogen en un vídeo grabado y editado por la Unidad de Comunicación del centro, que posteriormente se emite en el Canal 10, canal interno de televisión del Hospital Nacional de Parapléjicos. EFE

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