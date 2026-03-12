España refuerza la atención sanitaria de mujeres afectadas por la guerra en Ucrania

Madrid, 12 mar (EFE).- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financiará un proyecto de acción humanitaria en Ucrania para mejorar la atención sanitaria y la protección de mujeres, niñas y adolescentes afectadas por la guerra en ese país.

La iniciativa combinará asistencia directa a la población con el refuerzo de los servicios públicos y de la capacidad de respuesta de instituciones y comunidades frente a las consecuencias del conflicto, según informa en un comunicado.

El proyecto se desarrollará en las regiones de Járkov, Poltava y Sumy, situadas en el noreste de Ucrania, una de las más afectadas por la guerra y el desplazamiento de la población.

La AECID calcula que esta acción beneficiará a 44.610 personas, el 70% de ellas desplazadas internas, y destaca que la mayoría de la población destinataria son mujeres adultas (62%) y menores de 18 años (28%).

El proyecto prestará especial atención a mujeres afectadas por violencia sexual en el contexto del conflicto y hará un seguimiento de su situación, además de formar a profesionales de servicios sociales y autoridades locales para mejorar la prevención, detección y respuesta ante estos casos.

En el ámbito sanitario, se prestarán servicios médicos y se apoyará a centros de salud públicos mediante el suministro de medicamentos, el refuerzo de equipamiento y la formación del personal sanitario, entre otras cosas.

El proyecto de la AECID, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluye también medidas de apoyo económico a las mujeres que tienen una situación de vulnerabilidad.

Esta acción humanitaria se enmarca en el apoyo de España a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelensky, precisamente tiene previsto viajar a España en los próximos días, tal y como avanzó la ministra de Defensa, Margarita Robles. EFE