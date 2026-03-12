Espana agencias

Escribá confía en recuperar ante el Leganés la solidez defensiva para sumar tres puntos

Valladolid, 12 mar (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, confía en que su equipo pueda recuperar la necesaria solidez defensiva para evitar goles tempraneros y lograr los tres puntos en juego, este próximo sábado en casa ante el Leganés, un rival directo en la lucha para evitar el descenso a 1ª RFEF.

"Son cosas que pasan. Lo hemos analizado y quizá no hayamos dado la importancia que debemos a los primeros minutos, pero el equipo entra bien en los partidos y la media de goles es buena. Hay veces que encajas y está bien defendido y otras que no, cuando no se defiende bien", ha indicado este jueves durante una rueda de prensa.

Lo que tiene claro es que quieren romper esa racha para "volver a ser un equipo sólido en todas las facetas" y hacerlo ante el Leganés, "un rival bueno que ha hecho méritos para tener más puntos", en un duelo que sabe que va a ser "muy largo" y que ofrecerá "muchas fases diferentes" a las que deben saber adaptarse, ha dicho.

En los tres compromisos que Escribá ha afrontado como responsable del banquillo, la plantilla "se ha sentido mejor" pero no da para que se confíe, "y menos ante un contrario bueno", si bien ve "mentalmente fuertes" a sus jugadores, con capacidad de remontar situaciones complicadas, como ante el Málaga.

Considera que al Leganés le ha pasado como al Real Valladolid "que no le está saliendo bien la temporada, a pesar de tener una gran plantilla, buenos jugadores en todas las líneas, con una gran trayectoria", de ahí que tenga solo un punto más que el cuadro blanquivioleta y, por tanto, se convierta en "un rival directo".

De ahí la trascendencia de este choque, en el que espera volver a contar con el apoyo de la afición porque ya se ha visto que el equipo "es más fuerte cuando la gente está animando", y además reconoce que los jugadores "quieren responder y quitar la decepción, adelantando a un rival que está por delante".

"Cuando hemos metido ritmo, hemos dominado y hemos sido incómodos para el rival, por lo que si logramos conectar con la gente desde el primer momento y estar muy metidos, puesto va a ser un partido muy largo, podremos tener muchas opciones", ha remarcado.

Para esta cita no podrá contar con el portero titular, Guilherme, que sufre una "pequeña lesión" y no quieren arriesgar, por lo que Aceves será el sustituto ante el cuadro madrileño, ni tampoco podrá contar con Clerc, al que prefieren dejarle, al menos, una semana sin jugar, mientras que Marcos André está "perfecto", ha resumido.

Ohio volverá a ser baja porque quieren cuidarle "a ver cómo evoluciona" y evitar así que recaiga, pero a pesar de estas bajas, Escribá se ha mostrado "muy tranquilo", ya que sabe que tiene buenos jugadores que podrán suplir las ausencias y "hacer un buen partido". EFE

