El Tribunal Supremo ordena a los Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

Garriga avisa a Mañueco de que el lunes se tendrá que sentar con "un Vox más fuerte" y hacer un "ejercicio de humildad" El dirigente de Vox reclama una rectificación al PP tras los comicios autonómicos y advierte que tendrán que afrontar negociaciones desde una nueva posición, apelando a la voluntad de cambio que, afirma, impulsan sus simpatizantes