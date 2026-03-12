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El Tribunal Supremo ordena a los Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

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Madrid, 12 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás. EFE

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